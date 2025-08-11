Инспектори ќе ја истражуваат смртта на млада жена во тетовската болница

Млада жена рано утрово починала во тетовската болница, а Министерството за здравство нареди инспекциски надзор за да се утврдат причините за нејзината смрт.

Според медицинскиот персонал од Болницата, 30-годишната жена од тетовското село Копанце била примена во Итната помош околу 3 часот наутро, во тешка состојба. По приемот, таа била префрлена на Инфективното одделение, каде што починала.

Тетовската болница го потврди случајот, нагласувајќи дека точната причина за смртта ќе се утврди со обдукцијата.

Министерството за здравство инфомира дека наредило инспекциски надзор од Државниот санитарен и здравствен инспекторат во врска со случајот со починатата пациентка.

„Јавноста ќе биде навремено известена по завршувањето на постапката за утврдување на фактичката состојба. Министерството за здравство останува посветено на транспарентноста, одговорноста и обезбедување на квалитетна здравствена заштита за сите граѓани“, се вели во соопштението од МЗ.

МВР претходно информираше дека денеска во 03:20 часот во СВР Тетово, Ј.С. од село Копанце, тетовско, пријавил дека на Инфективното одделение во Клиничка болница Тетово била примена и набргу починала С.С. (30) од с.Копанце, член на неговото семејство.

„Според пријавеното, таа била примена на болничко лекување, претходниот ден во 19.00 часот и наводно, според негово кажување, не ѝ била укажана соодветна лекарска помош, по што починала. Полициски службеници од СВР Тетово излегле на местото и по однос на пријавата бил формиран тим за испитување на настанот, кој ќе го води дежурен јавен обвинител во содејство со екипа од СВР Тетово“, се вели во соопштението од МВР.