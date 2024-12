Интересни божиќни традиции за кои не сте слушнале: Пиво, возење со ролери до црква и „сељак кој клечи“

0 SHARES Сподели Твитни

Покрај познатите традиции како Дедо Мраз, украсувањето на елката, пеењето и подароците, многу земји ширум светот носат свои уникатни пресврти и начини на прославување на Божиќ.Додека Божиќ е, во својата суштина, христијански празник кој го слави раѓањето на Исус Христос, низ вековите различни култури го комбинирале со сопствената историја и вредности и секако, тенденциите на потрошувачите. View this post on Instagram A post shared by CAGANER (@caganers)КаталонијаНазад во 1700-тите, покрај вообичаените сцени на мудреци, овчари и бебето Исус, низ Каталонија се појави фигура со свитлив селанец. Тогаш го викале „Ел Каганер“, што благо кажано значи „оној што врши нужда“. Куп измет под него се смета за знак на плодност и среќа. Зошто е тоа така се уште се дебатира денес, а една од теориите од 18 век објаснува дека земјоделците кои не можеле да си дозволат ѓубриво користеле свој измет на полињата.

КинаБожиќ во Кина е комерцијализиран, слично како и другите западни празници, но сепак има одредени промени во споредба со остатокот од светот. Дедо Мраз во Кина речиси секогаш има саксофон, а нова традиција е давање „јаболка на мирот“. View this post on Instagram A post shared by Danish.with.Jager (@danish_with_jager)ДанскаВо данските домови е традиција да танцуваат околу елката, држејќи се за раце додека членовите на семејството пеат божиќни песни, пред да ги отворат подароците, според VisitDenmark. Тоа дрво обично е украсено со вистински свеќи. Според Atlas Obscura, исто така, на Бадник, некои семејства веруваат во смирување на нисерот – куќните џуџиња за кои се вели дека им помагаат на жителите да ги преживеат суровите зими, а многу деца сè уште им оставаат чинии со розенгрод или слатка каша. View this post on Instagram A post shared by Essex Library Service 📚 (@essexlibraries)ИсландВерувале или не, Божиќ се слави 13 дена во Исланд. Секоја вечер пред Божиќ децата во Исланд ги посетуваат 13 млади Дедо Мразовци. Откако ќе ги облечат пижамите, непосредно пред спиење, ги оставаат чизмите на прозорците. Кога ќе се разбудат наутро, ги чекаат две опции. Ако биле добри во текот на годината, ќе ги дочекаат со чизми полни слатки. Ако не се, во чевлите ги чекаат расипани компири. Исто така, уште една интересна традиција е подарувањето книги. View this post on Instagram A post shared by Fernando Matamoros l Cultural Travel in Guatemala (@fernandoruimat)ГватемалаВо Гватемала, почетокот на божиќната сезона е означен со la quema del diablo или палењето на ѓаволот на 7 декември, во пресрет на празникот на Безгрешното зачнување, заштитникот на Гватемала Сити. Тој ден точно во 18 часот, според National Geographic, жителите палат фигури на ѓаволот, како и други предмети што сакаат да ги фрлат како дел од поголемото духовно чистење. View this post on Instagram A post shared by Italian Club Regina (@italianclubregina)ИталијаИталијанците можеби имаат Дедо Мраз, но тој не е единствениот кој дели подароци за време на празничната сезона: Ла Бефана, добронамерна вештерска фигура на метла, исто така се издигнува на небото пред Водици. Потеклото на Ла Бефана ги меша паганството и религијата: има врски со параболата за тројцата мудреци и римскиот фестивал Сатурналија. View this post on Instagram A post shared by Einar Agersborg (@e_agersborg)НорвешкаВо Норвешка, ниеден Божиќ не е комплетен без juleøl (Yule ale) – „Божиќно пиво“. Пред Божиќ, низ целата земја почнуваат да се појавуваат посебни видови на овој пијалок. Сите различни вкусови, сорти и специјални изданија се тестирани, дегустирани, прегледани и уживани. Наречени „juleøl“, овие видови пиво се прават специјално за празниците, а содржат дополнителни состојки во споредба со обичното пиво и обично имаат повеќе алкохол. View this post on Instagram A post shared by 🇻🇪 @juanpeluca6266 🇻🇪 (@viajando.en.el.tiempo6266)

Пронајдете не на следниве мрежи: