Инфлуенсерката се пофалила дека сопругот и купил приватен остров за да може безгрижно да ужива во бикинито

Инфлуенсерka од Дубаи тврди дека нејзиниот сопруг милионер купил приватен остров за таа безгрижно да ужива во бикинито. Објавувањето стана вирално за седум дена, предизвика бројни реакции и се најде во вестите во медиумите ширум светот.Соуди Ал Надак (26), на Инстаграм сподели фотографија од приватен остров со опис: „Сакавте да облечете бикини, па сопругот милионер ви купи остров“.Соуди (26) е сопруга на бизнисменот од Дубаи Џамал ​​Ал Надак и е родена во Британија. Двојката се запознала кога и двајцата студирале во Дубаи и биле во брак повеќе од три години. View this post on Instagram A post shared by Soudi✨ (@soudiofarabia)Освен што е богата домаќинка, Соуди е позната и како инфлуенсер, а нејзините профили на Инстаграм и ТикТок го покажуваат нивниот луксузен начин на живот. Во едно видео, на пример, еден пар купува дијамантски прстен за 1 милион долари и инвестира уште 2 милиони долари во уметнички дела.Видеото на Соди Ал Надак во кое таа тврди дека нејзиниот сопруг го купил целиот остров стана вирално на Инстаграм, собрајќи над 2,4 милиони прегледи за помалку од седум дена.Зборувајќи за HT.com, инфлуенсерката од Дубаи рече дека таа и нејзиниот сопруг планирале да го купат островот како инвестиција: „Тоа беше нешто што сакавме да го направиме некое време како инвестиција и мојот сопруг сака да се чувствувам безбедно на плажа па купив една“. View this post on Instagram A post shared by Soudi✨ (@soudiofarabia)Соуди одби да ја открие точната локација на островот поради загриженоста за приватност и безбедност, но рече дека нејзиниот сопруг Џамал ​​издвоил огромни 50 милиони долари за приватниот остров.Во минатото, инфлуенсерот роден во Велика Британија привлече критики за фалење на социјалните мрежи. Нејзините профили се исполнети со фотографии и видеа кои прикажуваат гламурозни одмори во странство, фенси вечери, пазарење во дизајнерски бутици и други различни прикази на нејзиниот привилегиран начин на живот.Снимката за приватниот остров предизвика и реакции, при што некои се сомневаат во веродостојноста на нејзините тврдења.

