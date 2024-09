Инфлуенсерка предизвика многу критики поради фустанот што го носеше на туѓа свадба: Нарцис на годината

0 SHARES Сподели Твитни

Непишано правило е гостите на свадбата да не носат бела облека која е резервирана за невестата, па затоа фустанот на една инфлуенсерка што таа го носеше на свадбената прослава наиде на многу критики.Имено, инфлуенсерката Тахлија Скејнс, која на Инстаграм ја следат повеќе од 830.000 луѓе, се пофали со фотографиите од свадбата на која неодамна присуствуваше.„Прекрасен ден за славење на љубовта“, напиша Талија, која позираше во долг, бел фустан кој имаше длабоко деколте и ги истакна нејзините бујни гради. View this post on Instagram A post shared by TAHLIA SKAINES (@tahliaskaines)„Сериозно? Дури и да нема кодекс на облекување, заборавивте ли дека овој ден не е ваш? Зошто треба да се облечете за свадба на другарка Очигледно сте несигурни“, „Ова не е соодветен фустан за свадба“, се дел од коментарите под објавата.По бројните критики, инфлуенсерката научи да снима видео во кое објасни зошто го носи токму тој фустан.

“Темата на венчавката беше бела. Ја видов поканата пред девет месеци и не се сеќавам дека тогаш пишуваше кодекс на облекување”, рекла таа. Таа додала дека планирала што ќе облече, но подоцна дознала за кодексот на облекување, па во последен момент барала нова облека.

