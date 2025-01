Иран покажа подземен ракетен град: „Од тука го нападнавме Израел!“ Се произведуваат и нови ракети! (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Воздухопловните сили на Иранската револуционерна гарда (IRGC) вчера го претставија она што државната телевизија го нарече подземен ракетен град.Ракетната база беше откриена од командантот на ИРГЦ Хосеин Салами и началникот на воздушниот сектор Амир-Али Хаџизаде, објави новинската агенција Тасним, поврзана со ИРГЦ.Според извештајот на Тасним, базата била користена во иранските ракетни напади врз Израел во операциите што Исламската Република ги нарече „Вистинско ветување 1“ и „Вистинско ветување 2“ во април и октомври 2024 година.

#BREAKING The Aerospace Force of Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) on Friday unveiled what the state TV called “one of the underground missile cities of the IRGC”.”The volcano lying under these mountains can erupt in the shortest time possible,” the report says. pic.twitter.com/nIPb6IxBpX— Iran International English (@IranIntl_En) January 10, 2025

„Вулканот што лежи под овие планини може да еруптира во најкус можен рок“ , се вели во извештајот на државната телевизија.

Iran has unveiled a new underground missile base. IRGC Chief Commander visited an underground missile base in Iran that was used in the confrontation with Israel back in October 2024. pic.twitter.com/8AaPEYlOm9— Clash Report (@clashreport) January 10, 2025

Претходно истиот ден, Салами рече дека Иран има повеќе проектили отколку што може да складира, отфрлајќи ја, како што ја нарече, непријателската пропаганда за слабеење на иранските вооружени сили по повторените израелски напади врз Иран и неговите сојузници.ИРГЦ наскоро ќе открие нови градови за ракети и беспилотни летала, рече командантот на ИРГЦ, генерал-мајор Хосеин Салами, откривајќи информации за развојот на „нови специјални ракети“ .Говорејќи на настан во југозападниот ирански град Абадан во петокот, генерал-мајор Салами рече дека воздухопловните сили на ИРГЦ произведуваат нови специјални ракети.Истакнувајќи го напредокот на ИРГЦ во производството на ракети, беспилотни летала и воени бродови, командантот рече дека наскоро ќе бидат откриени нови ракетни и беспилотни објекти за да се прикаже големината и длабочината на моќта на Иран.



