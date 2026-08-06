Иран се закани дека ќе ги нападне земјите од Персискиот Залив доколку САД извршат нови напади

Иран ги предупреди земјите од Персискиот Залив дека секој нов напад на САД врз нивна територија ќе предизвика одговор против критичната енергетска инфраструктура низ целиот регион, објави „Ројтерс“ вечерва.

Предупредувањето беше издадено во серија дипломатски контакти на високо ниво откако американскиот претседател Доналд Трамп се закани дека ќе ја нападне енергетската мрежа и инфраструктурата на Иран на 28 јули, соопштија извори блиски до ова прашање.

Двајца високи ирански функционери, двајца извори од Персискиот Залив и висок регионален дипломат запознаен со дискусиите за Ројтерс изјавија дека иранскиот министер за надворешни работи, Абас Арагчи, разговарал со своите саудиски, турски и катарски колеги, како и со началникот на пакистанската армија.

Арагчи ги повика сојузниците на Вашингтон во Персискиот Залив да го искористат своето влијание врз Трамп за да го одвратат од започнување обновени напади, соопштија дипломатски извори, предупредувајќи дека секој напад врз Иран ќе предизвика одговор против американските средства и енергетски објекти низ целиот Залив.

Изворите рекоа дека Арагчи се фалел во секој разговор дека Иран е подготвен да возврати, но наоѓањето дипломатско решение е најдобриот начин да се избегне поширока ескалација и уништување низ целиот регион, пренесе „Бета“.