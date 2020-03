ИТАЛИЈА: Една минута молчење за досегашните жртви од КОРОНА ВИРУСОТ

Денеска напладне Италија со едноминутно молчење се присети на жртвите од КОРОНА ВИРУСОТ. Ова е проблем кој е далеку од надминат во таа држава. Вчера на статистиката се придодадени над 800 починати.

Мерките за карантин ќе бидат продолжени уште најмалку две недели.

🔺 Today, Tuesday, March 31 at 12:00 noon, my loved country, #Italy, observed 1 minute of #silence in tribute to those who lost their lives due to the #coronavirus #pandemic. The #Italian flags all around the #country were at half-mast. #COVID19 pic.twitter.com/xWChJgXP63

