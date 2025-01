И даваат уште неколку месеци живот! Таа боледува од злобна болест, а сега предупреди на симптомите кои не смеете да ги игнорирате 

0 SHARES Сподели Твитни

Линда (35) ги предупреди луѓето за невообичаени симптоми на рак, како што се болки во прстите.Минатата година, лекарите ѝ дијагностицираа на Линда Чавез (35) болен од рак на белите дробови во терминална фаза . Иако и предвидуваат само три до шест месеци живот, таа не губи надеж и оптимизам, а на социјалните мрежи предупредува за симптомите кои биле предупредувачки знаци за да им помогне на другите да не ги игнорираат, пишува Дејли Мејл . Иако имала симптоми, Линда тврди дека лекарите постојано ги толкувале како индикатори за помалку сериозни болести. Честопати, знаците што ги имаше се припишуваа на алергии, па дури и на ишијас.До моментот кога и била дијагностицирана маѓепсана болест, ракот веќе многу напреднал . Се проширил од белите дробови до мозокот, коските, ‘рбетот, лимфните јазли и надбубрежните жлезди. Лекарите и рекле дека ракот е во термичка фаза и дека и остануваат уште околу шест месеци живот.Таа мисли дека ќе преживее, а во меѓувреме им испраќа пораки на социјалните мрежи на своите следбеници во видеа за да ја подигне свеста за навидум безопасните симптоми кои може да укажуваат на рак.Болка во прститеТаа рече дека можеби најнеобичниот симптом е болката во нејзините прсти , кои сега се чини дека биле предупредувачки знак дека ракот се проширил на коските на нејзините стапала. Покрај тоа, таа била постојано исцрпена и имала чести мачнини.– Тоа беше знак дека ракот се проширил на мозокот, на десниот фронтален лобус одговорен за контролирање на гладот, мачнините и слично – рекла таа. @younglungcancerisathing Thank you @THE Cancer show for sharing the symptoms you experienced. Follow her for more of her journey! #cancer #lungcancer #chemotherapy #cancersucks #cancertok ♬ original sound – Young Lung Cancer Is A Thing Интересно е како пред сите симптоми имала честа, честа и упорна кашлица. Но, лекарите секогаш го припишуваа на вируси.– Кашлам со години. Почнало благо, па се продлабочило, па почнало силно прободување во градите. Не ја игнорирајте постојаната кашлица – рекла Линда.Кашлицата почна да влијае на нејзиното дишење.– Дишев многу плитко поради болките. Боли при секое вдишување и издишување – изјавила Линда.Таа додаде дека постепено го губи видот на десното око.На крајот и била дијагностицирана ретка компликација, клетките на ракот се шират на тенките слоеви на ткивото што го покриваат мозокот и ‘рбетниот мозок. Оваа компликација се јавува кај еден од 10 до 20 пациенти, а почеста е кај пациенти со рак на белите дробови. Таквата состојба може да предизвика придружни симптоми како што се вкочанетост на екстремитетите, главоболки, напади, обесено лице и често повраќање.

