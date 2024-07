Како да го ублажите чешањето од каснување од комарец: Една храна може да ви помогне

0 SHARES Сподели Твитни

Од досадните каснувања од комарци и чешањето што тие го предизвикуваат можете да се ослободите со помош на кора од банана, а трик од социјалните мрежи ви покажува како.Каснувањето од комарци во текот на летните ноќи е честа појава, а поради чешањето што го предизвикуваат, за многумина е ноќна мора. Сепак, едноставен трик споделен на Инстаграм би можел да го реши овој проблем.„Дали знаевте дека можете да користите кора од банана за да го ублажите чешањето од каснување од комарец, гласи видеото. View this post on Instagram A post shared by Levi Jensen (@emilyxlevi)Видеото покажува како кората од банана се трие на местото на каснување од комарец. Беше објаснето дека поради природните масла кои се наоѓаат во кората на бананата, чешањето постепено исчезнува.Истражувањето објавено во Frontiers во 2022 година откри зошто каснувањето од комарец всушност предизвикува чешање.„За време на убодот, нашиот имунолошки систем ослободува соединенија познати како хистамини кои предизвикуваат чешање и оток“, велат тие.За среќа, освен разни спрејови и креми за ублажување на симптомите од каснување од комарец, можете да користите и нешто што веќе го имате дома за ублажување на чешањето.

