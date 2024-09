Како да му помогнете на телото подобро да го апсорбира витаминот Д?

Во последниве години, недостатокот на витамин Д дојде до израз бидејќи е исклучително честа појава – дури и во делови од светот со многу сонце, се вели во студијата објавена во списанието Nutrition Bulletin.

Од почетокот на пандемијата, за ова се зборува многу почесто, поради улогата на витаминот Д во јакнењето на имунитетот.

Како можеме да ја осигураме апсорпцијата на витамин Д?

Иако телото може да произведе свој витамин Д од сончевата светлина, студија од 2018 година во списанието Nutrition Bulletin објасни дека нашиот дигестивен тракт може да го апсорбира витаминот Д што го внесуваме преку исхраната и додатоците. Еве како можете да им помогнете на цревата да ја завршат работата.

Земајте додаток Д3

Постојат две форми на витамин Д достапни во форма на додатоци: Д2 и Д3. „Иако и двете добро се апсорбираат во цревниот тракт на здравите луѓе, се чини дека Д3 е подобар во зголемувањето на нивото во крвта, според истражувањето“, вели д-р Мелина Б. Јамполис.

Секако, консултирајте се со вашиот лекар пред да одлучите да земате какви било додатоци.

Кои се симптомите дека ви недостига витамин Д?

Витаминот Д нека биде дел од вашиот најголем оброк во денот

Студијата спроведена од Клиниката во Кливленд покажа дека луѓето кои земале витамин Д со најголемиот дневен оброк подобро ги апсорбирале хранливите материи, што доведува до просечно зголемување на нивото за 50 проценти во текот на три месеци.

Земајте витамин Д со здрави масти

Витаминот Д е растворлив во масти, што значи дека вашето тело поефикасно ќе ги апсорбира хранливите материи со изворот на маснотии. Студија од 2015 година објавена во Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics покажа дека мастите му помагаат на нашето тело да апсорбира дури 32 проценти повеќе витамин Д.

Јадете храна збогатена со витамин Д

Малку намирници се природно богати со витамин Д, а повеќето доаѓаат од животински извори. Но, храната збогатена со витамин Д е широко достапна, вклучувајќи сокови, млеко и житарки.

Оптимизирајте го вашиот микробиом

Здравјето на цревата е од клучно значење за апсорпцијата на хранливите материи, поради што состојбите како Кронова болест можат да влијаат на нивото на витамин Д. Состојбата на цревниот микробиом (рамнотежа на добри и лоши бактерии) влијае на тоа колку добро ги извршува оваа и другите функции.

Многу фактори влијаат на здравјето на микробиомот, како што се генетиката, животните навики и нивото на стрес. Но, додатоците наречени пробиотици можат да помогнат во исхраната на добрите бактерии во цревата – а студија од 2021 година објавена во списанието Nutrients покажа дека кога се земаат заедно, пробиотиците помагаат да се зголеми нивото на витамин Д.