Картите за Guns n’ Roses во Белград од денеска се пуштени во продажба!

Веста дека познатиот бенд доаѓа во Ушче на 18 јули 2025 година се уште е главна тема во медиумите во целиот регионНа 18 јули следната година, Белград ќе биде домаќин на еден од најголемите рок бендови досега, легендарните Ганс енд Роузес – беше потврдено во понеделникот, по бројните шпекулации. Веста за нивното пристигнување го потресе целиот регион, а денеска официјално започна продажбата на билетите за рок спектаклот 2025 година!Билетите може да се купат преку веб-страницата efinity.rs , бесплатната апликација eFinity , во ТЦ Рајиќева (1 кат), во билетарниците на Сава Центар, Белградска арена и Младински центар во Белград, како и на повеќе од 1.000 Moj киосци низ државата. Поради огромниот интерес, организаторите Skymusic и Live Nation препорачуваат фановите да побрзаат и навреме да си ги обезбедат набавките.Како што е најавено, концертот претставува посебен момент за сите фанови, бидејќи за прв пат во Белград ќе можат да видат две клучни фигури на бендот: Слеш и Ексл Роуз заедно на сцената. На сцената ќе им се придружат специјалните гости, хип-хоп иконите Public Enemy, кои беа рангирани на 45-то место на листата на 100 најголеми уметници на сите времиња на престижниот магазин Rolling Stone.Guns N’ Roses, глобално признати како еден од најголемите рок бендови на сите времиња, го редефинираат жанрот од нивното основање во 1985 година со својата уникатна енергија и бескомпромисен звук. Албумите како Appetite for Destruction и хитовите како You Could Be Mine, Sweet Child O’ Mine, November Rain, Paradise City и многу други станаа дел од историјата на рокенролот и суштинско читање за генерации обожаватели ширум светот.Концертот во Белград е дел од нивната турнеја од 2025 година наречена „Затоа што сакаш и што добиваш се две сосема различни нешта“, која започнува на 23 мај 2025 година и опфаќа вкупно 24 градови.

