Катастрофални поплави урнаa мост во Кина, 11 загинати и 30 исчезнати!

Единаесет лица загинаа, а 30 се водат како исчезнати откако утринава делумно се урна мост на автопат во северозападната кинеска провинција Шанкси поради поплави, соопштија локалните власти.Кинескиот претседател Си Џинпинг повика на сеопфатни напори за спасување по уривањето на мостот што доведе некои возила во реката, објави новинската агенција Ксинхуа.Кси рече дека Кина е во критичен период во врска со поплавите и дека локалните власти мора да преземат одговорност за подобрување на мониторингот и рано предупредување.Latest on bridge collapse in northern China: – At least 11 killed & over 30 others missing – Rescue operation is ongoing – Bridge collapsed due to sudden downpours and flash floods pic.twitter.com/wXU3l07dW5— TRT World Now (@TRTWorldNow) July 20, 2024Кинеската Национална управа за пожари и спасување утринава соопшти дека испратила спасувачки тим кој вклучува 859 лица, 90 возила, 20 чамци и 41 беспилотно летало. Според информациите, спасувачите досега извлекле пет возила кои паднале во реката.🚨 BREAKING: BRIDGE COLLAPSE KILLS AT LEAST 11 IN CHINA Flash floods just caused the collapse of a highway bridge in the central Chinese city of Shangluo. Rescue teams have recovered 5 vehicles that fell into the river so far. Source: @RawsGlobal Wild Weather, the… pic.twitter.com/gX3blxQgZg— ZetaTalk Followers: Watch X, Planet X, aka Nibiru (@ZT_Followers) July 20, 2024Мостот, кој се наоѓа во областа Јашуи во градот Шанглу, се урна откако обилните врнежи предизвикаа поројни поплави, според локалните власти.

