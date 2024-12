Кејт Мидлтон и принцот Вилијам објавија божиќна честитка: Ќе се разнежните кога ќе ја прочитате оваа слика

0 SHARES Сподели Твитни

Празничниот период во животот на британското кралско семејство отсекогаш имал посебно значење. Секоја година нивните обичаи, вклучувајќи ги и празничните честитки, привлекуваат внимание ширум светот. Оваа година вниманието привлече честитката на принцот Хари и Меган Маркл, која предизвика различни реакции, од ентузијазам до критики. Сепак, вистинската сензација допрва требаше да дојде – пристигнувањето на празничната честитка на принцот Вилијам и Кејт Мидлтон , која донесе емоции и симболика кај фановите.Иако сите се надеваат на нови, свежи фотографии од семејството Велс, оваа година тие решија повторно да искористат стара слика, која носи силно емотивно значење. На оваа фотографија, која датира од септември, може да се види како семејството позира заедно пред нивниот дом во Анмер Хол, Норфолк. Принцот Џорџ (11), принцезата Шарлот (9) и принцот Луис (6) беа облечени во лежерни сино-бели облеки, познати како омилени бои на војводата и војвотката од Велс.Интересно е што фотографијата е направена пред неколку месеци, во моментот кога Кејт првпат проговори за предизвиците со кои се соочила во текот на годината. Сликата беше придружена со емотивна порака, во која Кејт ја сподели личната битка со ракот, во која изјави: „Последните девет месеци беа исклучително тешки за нас како семејство“.

Wishing everyone a very happy Christmas 🎄 pic.twitter.com/pL3t13sTlu— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) December 19, 2024

Најтешката година за ова семејствоПоследната година беше тешка за принцот и принцезата и нивните деца. Во јануари, Кејт беше подложена на итна операција на абдоменот за откривање на канцерогени клетки, а третманот започна веднаш . Во март, таа јавно ја објави својата дијагноза, додека семејството истовремено мораше да се справи со уште еден тежок предизвик – болеста на кралот Чарлс, таткото на Вилијам.Повторната употреба на оваа специфична фотографија не е само практична одлука, туку и длабоко симболична одлука. Наместо нова семејна фотографија, Вилијам и Кејт сакаат да споделат момент кој ја одразува силата и издржливоста на нивното семејство во тешките моменти, како и неговата способност да најде поддршка и љубов во заедницата.Со едноставниот текст „На сите им посакуваме среќен Божиќ“, честитката е објавена на социјалните мрежи, оставајќи силен впечаток кај фановите. Оваа минимална порака, заедно со емотивното значење на фотографијата, ги потсетува сите на вредностите кои британското кралско семејство ги негува: љубов, поддршка и заедништво.Додека некои ја критикуваа одлуката да не се направи нова фотографија, многумина ја поздравија оваа автентичност и симболика. За семејството Велс, празничната честитка не е само обичај, туку можност на светот да му испрати порака на надеж, сила и издржливост, дури и кога се соочуваме со најголеми предизвици.



