Кејт Мидлтон не можеше да одолее на овој тренд: Стаклената коса на принцезата од Велс го „полуде“ светот

Трендот на стаклена коса доживува кралско заживување. Иако имањето коса толку сјајна што ја рефлектира светлината никогаш не излегла од мода, но принцезата од Велс, Кејт Мидлтон штотуку не потсети зошто е толку добра.

Овој изглед веројатно е резултат на неколку работи. Сите знаеме дека правата коса ја рефлектира светлината подобро од брановите – но и здравјето на косата дефинитивно има врска со тоа. Не можете да постигнете стаклена коса без генерално да ја одржувате во добра состојба.

Како да постигнете стаклена коса

Основата за стаклена коса е секогаш здрава основа. Косата треба да се мие со хранлив шампон (не премногу често, но на неколку дена) – и треба да биде доволно кондиционирана (нанесете регенератор при секое миење). Исто така, обидете се да користите интензивен третман за коса еднаш неделно.

За стаклена коса, прво исушете ги деловите со фен со тркалезна четка, а потоа исправете ги краевите со пегла (за сјај). Ако сакате да имитирате мек бран како Кејт, потребна ви е голема четка за краевите. Нанесете сјај за коса на врвовите за дополнителен сјај и завршете го изгледот со лак за да ги поправите залутаните влакна, пренесува Elle.

