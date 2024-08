Кејт Мидлтон се огласи

0 SHARES Сподели Твитни

Медиумите речиси секој ден очекуваат да се огласи принцезата од Велс, Кејт Мидлтон, а тоа и го направи .Кејт Мидлтон проговори речиси еден месец откако се појави во јавноста и им додели трофеи на најдобрите тенисери на Вимблдон.Сега Кејт повторно се огласи поради спортски активности. Таа сними честитка со сопругот Вилијам, во која ги поздравува и им честита на олимписките претставници на Велика Британија за се што направија на Олимписките игри во Париз, кои завршуваат вечерва. View this post on Instagram A post shared by The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)„Браво, какво неверојатно патување. Секој спортист покажа огромна посветеност, срце и страст. Не направивте сите толку горди. Го славиме секој триумф на Олимпијадата во Париз 2024 година и со нетрпение ја очекуваме Параолимпијадата подоцна во текот на летото“, напиша тој. под истоименото видео.Во видеото Кејт низ насмевка вели:„Од сите ние што гледаме дома, честитки за тимот на Велика Британија.Покрај нив, на олимписките претставници на Велика Британија им честитаа и многу познати личности.

Пронајдете не на следниве мрежи: