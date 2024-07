Кои се најголемите донатори на Трамп?

На веб-страницата Open Secrets ја најдовме актуелната листа на најголеми спонзори, односно финансиски донатори на републиканскиот претседателски кандидат Доналд Трамп.

Сосема е јасно дека во неговата кампања се влеваат пари од оние кои подоцна би сакале да добијат нешто од него и не е чудно што на единаесеттото место меѓу оние кои најмногу му помагаат на Трамп е Републиканската еврејска коалиција, организација која бара да се промовираат и зајакнат врските меѓу американската еврејска заедница и одлуката на републиканските лидери во Соединетите држави. На Трамп му префрлија 2,73 милиони долари. Но, тоа не е доволно за првите десет. За таков пласман треба да доплатите најмалку до три и пол милиони.

Тимоти Мелон, 75 милиони долари

Најголемото изненадување, на некој начин и голема непозната на оваа листа е 81-годишниот Тимоти Мелон, милијардер, наследник на богато банкарско семејство со ирски корени. Роден е со сребрена лажица во устата, но дел од богатството го заработил главно преку логистика и авијација. За Мелон, кој не сака да се фотографира и не дава многу изјави, наводно со семејството контролира околу 14 милијарди долари, а инвестицијата во кампањата на Трамп не е ни толку голема, особено што знаеме дека Мелон има долга историја на финансирање на екстремно десничарски политичари. Дури се шпекулира дека пред неколку години тој самиот сакал да запише неколку интересни гледишта за мрзеливоста на црнците во САД, но книгата не била објавена поради обвинувања за расизам. Покрај републиканските политичари, Мелон, кој пред неколку години се пресели од Конектикат во Вајоминг, го финансира и Роберт Кенеди Јуниор, поранешен демократ, антиваксер и љубител на теории на заговор, независен кандидат кој секако нема шанси во овогодинешните избори.

Uline, 10.009.176 долари

Семејството Uihlein има германски корени и работи во Висконсин повеќе од еден век. Почнаа да се подготвуваат, а компанијата Uline, која ќе донира повеќе од десет милиони долари на Доналд Трамп, ги збогатува со снабдување на амбалажа и индустриска опрема. Секоја година тие имаат приближно осум милијарди долари приходи од продажба и дури 8.500 вработени. Сопствениците Елизабет и Дик Ујлајн (79) имаат шест милијарди долари под појас, а од 1980 година до денес префрлиле околу 280 милиони долари на различни конзервативни активисти и партии.

Bigelow Aerospace, 9.182.000 долари

Колку во милијарди тежи Роберт Бигелоу (80 години) од Лас Вегас? Тој е сопственик на синџир хотели и е еден од најозлогласените истражувачи на вселената, вселенските живеалишта и летечки објекти, иако Bigelow Aerospace, која испраќа пари до Доналд Трамп, официјално престана со работа пред четири години. Но, Бигелоу продолжува да развива различни проекти. Главно ги истражува вонземјаните кои сакаат да живеат меѓу нас, како и животот после смртта. Прво, тој му префрли на Трамп околу милион за правни трошоци, но му вети уште 20 милиони.

America First, 6.007.770 долари

America First е збирка на различни организации кои беа создадени за да му помогнат на Доналд Трамп во различни политички кампањи. На страницата „Open Secrets“, тие забележуваат дека наведените пари се слеале на сметката на кампањата на Трамп од организациите America First Action и America First Policies. Најмногу, пет милиони долари добила организацијата Make America Great Again (MAGA). Сите организации се предводени од луѓе од доверба на Трамп, главно десничари склони кон популистичко поедноставување на светот. Инаку, самиот Трамп добил 7.700 долари од America First.

McMahon Ventures, 5.250.000 долари

McMahon Ventures е инвестициска и советодавна компанија фокусирана на поддршка на мали и средни компании како што се компании со револуционерни идеи, како што можете да прочитате. Во основа, станува збор за сопружниците Винс (78) и Линда (75), првата е поранешна борачка која се збогати организирајќи првенства во американско борење и слични спектакли за боречки вештини, а неговата сопруга беше државен секретар за мали бизниси во текот на администрацијата на Доналд Трамп. Таа сега е шеф на тимот на America First Action. Тие вредат околу три милијарди долари и обајцата се секако пријатели на Трамп.

Hendricks Holdings, 5.013.650 долари

Дајан Хендрикс (77), родена како Дајан Мари Смит во Висконсин, е една од најбогатите жени во светот со 20 милијарди. Таа се збогати во бракот со Кен Хендрикс. Но, кога нејзиниот сопруг почина во 2007 година, таа продолжи да создава, а нејзините компании Hendricks Holding и во него ABC Supply растат секој ден. Само вториов има 12.000 вработени. Дајан Хендрикс великодушно ги спонзорираше републиканските политичари од 2012 година, пред последните избори беше финансиски советник на Трамп, додавајќи уште еден милион долари.

Energy Transfer LP, 5.007.719 долари

Една од најголемите енергетски компании во САД има голем сојузник во Доналд Трамп. Особено ако се потсетиме на изградбата на гасоводот Дакота Аксес, кој Барак Обама го запре од еколошки причини, а Доналд Трамп им дозволи на своите пријатели во компанијата да го изградат и покрај демонстрациите, па дури и физички ги принуди демонстрантите. Инаку, компанијата од Далас има дури 11.000 вработени, а нивната сопственичка и директорка Келси Ворен (68 години) ја сака рок групата Иглс и има богатство од околу шест милијарди долари.

Crownquest Operating, $5.000.936

Компанијата за нафта и природен гас од Тексас, која се занимава со стекнување, развој и истражување на наоѓалишта на нафта и природен гас, ја предводи Тим Дан (69 години), милијардер (има 2,2 милијарди долари). Тој е многу религиозен христијанин кој има шест деца и 19 внуци. Финансиски ги поддржува противниците на истополовите бракови и противниците на истополовите посвојувања. Во младоста, тој се натпреваруваше во христијански атлетски клуб и играше во христијанска поп група. Тој се смета за најпосветен десничарски донатор во Тексас.

Фондацијата Лаура и Isaac Perlmutter, 5.000.000 долари

Исак Перлмутер (81) е роден во Палестина и се борел на страната на Израел во 1967 година. По војната, тој се преселил во САД и почнал да работи чудни работи на еврејските гробишта. Полека се издигна, прво купуваше козметички компании, па играчки, беше претседател на управниот одбор на компанијата Марвел… Во 1993 година, со сопругата Лаура, основаше фондација која со огромни суми им помага на болниците. Тој има 4,2 милијарди долари во џебот, а Перлмутер и покрај тоа што нема формално образование, важи за еден од најважните советници на Трамп.

RAI Services Co, 3.500.000 долари

Не зборуваме за италијанската државна телевизија, туку за кратенката на мултинационалната тутунска компанија Reynolds American Inc., која е во сопственост на British American Tobacco. Компанијата, позната по Pall Mall, Camel и Lucky Strike, отсекогаш ги спонзорирала носителите на одлуки (Трамп беше поддржан на претходните избори), но очигледно има полошо искуство од индустријата за оружје. На крајот на краиштата, како што читаме, пушењето убива околу еден и пол милион луѓе во САД секоја година. Тоа е многу дури и за ваква „либерална“ земја.