Колосален срам за Путин и целата елита на Кремљ: „Роднините морале да ја скршат вратата. Го нашле мртов…“

0 SHARES Сподели Твитни

Додека температурите паднаа далеку под нулата, во голем број руски градови дојде до колапс на снабдувањето со електрична енергија и парно, а избија протести.

Се чини дека проблемите со греење и снабдување со електрична енергија во Русија продолжуваат. Членовите на семејството на 60-годишниот офицер на руската морнарица Владислав Шевашкевич велат дека тој замрзнал до смрт во својот дом во близина на Св. Петербург поради прекин на струја во областа.

Членовите на семејството на починатиот поморски офицер изјавија за руската мрежа 78.ru дека телото го пронашол неговиот зет во куќата на војникот во близина на Виборг во регионот на Санкт Петербург на 3 јануари. Виборг се наоѓа приближно 120 километри северозападно од Санкт Петербург, во близина на финската граница.

Според извештаите, прекините на електричната енергија започнале во областа Виборг на 29 декември. Енергетските компании тогаш го информирале населението дека нема струја поради снегот кој ги оптоварил линиите.

Russia: Residents of Electrostal, a Moscow suburb with a population of 160,000, have been without heat in their homes from the beginning of the heating season. pic.twitter.com/JzQFIfWxeS— Igor Sushko (@igorsushko) January 9, 2024

Деверот на Шевашкевич Олег изјави за 78.ru дека семејството последен пат се слушнало со него на 1 јануари. Два дена подоцна, заедно со окружниот полицаец, роднините отишле во неговиот дом и ја скршиле влезната врата и го нашле мртов, пренесува Newsweek , кој забележува дека не можеле самостојно да ја проверат оваа информација, а руски канал објави дека истрагата за смртта на Шевашкевич е во тек.

Апсења, протести, улично греење

Олег го поканил Шевашкевич во својот дом каде има камин за новогодишната ноќ, но тој одбил, велејќи дека се надева дека струјата ќе дојде наскоро. Обвинувајќи ја енергетската компанија за неговата смрт, Олег рече дека знаеле дека ќе има прекин на електричната енергија, но ги одложиле поправките.

Во последниве недели се забележани прекини на струја во неколку градови низ Русија, а илјадници жители се без греење на температури под нулата. Видеата кои кружат на интернет покажуваат дека руските граѓани користат шпорети, греалки и палат оган на улиците и дворовите за да се загреат. Пријавени се прекини на струја во Ростов, Св. Петербург, Волгоград и Воронеж.

Moscow region continues to freeze:◾️”It’s the fourth day without heating. Everyone who could, has already self-evacuated…” – residents of Elektrostal near Moscow showed how their house looks like.”The entrance is frozen completely. All the radiators destroyed. It’s 5… https://t.co/A6A8DR7aOQ pic.twitter.com/1wtd9VPxNU— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 9, 2024

Десетици илјади прекини на електрична енергија беа пријавени само во Москва и во московскиот регион по прекинот на топлинската енергија во фабриката за муниција Климовск на 4 јануари, поради што рускиот претседател Владимир Путин повика на национализација на објектот, кој се наоѓа на 50 – околу еден километар јужно. на главниот град на Русија. Фабриката испорачува муниција на руската армија за војната во Украина, но го снабдуваше и греењето на Климовск и неговите предградија.

Прелиминарната истрага утврдила дека неисправната работа на котларата била причина за пукање на цевката за топла вода и прекин на снабдувањето со енергија, поради што 22.000 луѓе останале без греење во предградијата на Москва, пишува Киев пост . Директорот на фабриката за муниција, шефот на нејзината котлара и заменик-шефот на градската управа на Подолск се уапсени во вторникот, соопштија руските истражители.

Истражниот комитет на Московскиот регион објави дека покренал кривична постапка поради ограничената понуда на станбени згради и институции во Подолск, поради сомневање за занемарување на инфраструктурните прашања.

Massive outages of hot water, heat and electricity are happening across Russia, Russian media report.Following the residents of the Moscow region, who continue to complain en masse about the lack of heating, Russians are freezing in Tver region. Residents of a house in the… https://t.co/U00q4EtgWw pic.twitter.com/7Wu5zT34sF— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 10, 2024

Жителите на градот Подолск, кој се наоѓа на приближно 37 километри јужно од Москва, излегоа на централниот плоштад во градот за да побараат од властите да направат нешто. Жената и се обрати на камерата со директен апел до Путин, велејќи: „Смрзнавме. Во многу куќи во нашиот град речиси и да нема греење. Од почетокот на грејната сезона нема греење. Нашите бројни апели до различни власти Не постигнавме ништо. Прифаќаме извинување, но се смрзнуваме… Ве молиме слушајте не“, апелираше една жена директно до Путин директно во камерата.

Бумеранг

Прекинот на струја во Санкт Петербург, вториот по големина град во Русија, затвори два трговски центри во неделата, објави 78.ru, а стотици домови, наводно, биле без струја, вода или топлина неколку дена.

Прекини на струја во средата беа забележани и во Омск, поради што речиси половина од градот во југоцентралниот дел на Русија е без греење. Наводно, прекинот е поради вонредното исклучување на трафостаницата Таврическа, а локалните власти соопштија дека струјата на повеќето жители им била вратена во рок од 30 минути.

„Она што сега го гледаме е дека санкциите и недостатокот на ресурси почнаа да покажуваат ефект врз секојдневниот живот на Русија“, изјави претходно за Политико украинскиот воен експерт Серхи Храбски , резервен полковник на Вооружените сили на Украина. „Поради санкциите и големите воени трошоци, Русија нема доволно ресурси за годишни инспекции на нејзиниот застарен станбен и комунален сектор“, рече Храбски. „И сега почнуваме да гледаме дека кризите доаѓаат во форма на снежни бури“.

Украинците ги гледаат проблемите со греењето во московскиот регион како бумеранг кој им се вратил. Од почетокот на целосната инвазија на Украина, Путин и неговите пропагандисти постојано се закануваа дека Европа ќе „замрзне“ без руските енергетски резерви. Минатата зима, околу 40 отсто од енергетската инфраструктура на Украина беше оштетена во руските напади, а нападите предизвикаа и прекин на електричната енергија во целата земја заедно со континуираните ракетни напади. Оваа зима, Русите продолжија со ракетни и беспилотни напади, насочени кон клучната енергетска и воена инфраструктура на Украина.



Пронајдете не на следниве мрежи: