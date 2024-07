Комплексниот психолошки тест може да открие дали имате способност да читате мисли

0 SHARES Сподели Твитни

Има ли суперсила поинтригантна од способноста да се читаат мислите?Доктор го зафаќа интернетот со тоа што сугерира дека можете да ја совладате оваа неверојатна вештина ако можете да направите едноставен трик.Звучи како нешто од научно-фантастичен роман, но предизвикот вклучува едноставно кажување на нечии емоции само од нивните очи.„Јас читам луѓе“ #тест . Тестот за читање на умот во очите (RMET) е вредна алатка што се користи во проценката на нарушувањето на спектарот на аутизам (ASD), но од суштинско значење е да се разбере дека тоа е само една компонента од сеопфатна евалуација. RMET се фокусира на мерење на теоријата на умот – способноста да се препознаат и да се разберат емоциите и менталните состојби на друго лице само врз основа на нивниот израз на очите. Поединците со АСН често покажуваат предизвици во оваа област. Сепак, аутизмот е сложена состојба со широк спектар на симптоми и презентации. Иако RMET може да обезбеди увид во тешкотиите во општественото сознание, тој не го опфаќа целиот спектар на предизвици поврзани со аутизмот, кои може да вклучуваат: Тешкотии во комуникацијата: одложен јазичен развој, проблеми со вербална и невербална комуникација. Ограничени интереси и повторливи однесувања: Интензивно фокусирање на одредени теми или предмети, вклучување во повторувачки дејства. Сензорна чувствителност: Преголема или недоволна реактивност на сензорен влез (звуци, допир, светлина). Затоа, сеопфатната евалуација на аутизмот вклучува повеќе проценки, вклучувајќи набљудувања на однесувањето, развојна историја и стандардизирани тестови. RMET е само едно парче од сложувалката и неговите резултати треба да се толкуваат заедно со други наоди за да се обезбеди целосна слика за силните страни и предизвиците на поединецот. #доказ #психологија ♬ Mistério – Beatsdasilva @drsermedmezher “I Read People” #test. The Reading the Mind in the Eyes Test (RMET) is a valuable tool used in the assessment of autism spectrum disorder (ASD), but it’s essential to understand that it’s just one component of a comprehensive evaluation. The RMET focuses on measuring theory of mind – the ability to recognize and understand another person’s emotions and mental states based solely on their eye expressions. Individuals with ASD often demonstrate challenges in this area. However, autism is a complex condition with a wide range of symptoms and presentations. While the RMET can provide insights into social cognition difficulties, it doesn’t capture the full spectrum of autism-related challenges, which may include: Communication difficulties: Delayed language development, problems with verbal and nonverbal communication. Restricted interests and repetitive behaviors: Intense focus on specific topics or objects, engaging in repetitive actions. Sensory sensitivities: Over- or under-reactivity to sensory input (sounds, touch, light). Therefore, a comprehensive autism evaluation involves multiple assessments, including behavioral observations, developmental history, and standardized tests. The RMET is just one piece of the puzzle, and itsresults should be interpreted in conjunction with other findings to provide a complete picture of an individual’s strengths and challenges. #proof #psychology ♬ Mistério – Beatsdasilva Докторот Сермед Межер од Лондон тврди дека правилното одговарање на прашањата може да биде знак за „висока емоционална интелигенција“ и извонреден талент за разбирање на социјалните знаци.Спротивно на тоа, пониските резултати се во голема корелација со аутизмот.Преку видео на TikTok тој побара од своите следбеници да го направат овој психолошки тест. Она што треба да направите е да ги снимите емоциите на луѓето што ги претставува преку различни слики.Секако, после секоја фотографија ќе го покаже точниот резултат.Дали личноста на фотографијата се шегува, инсистира, задоволна или опуштена?Дали госпоѓата на втората фотографија се чувствува ужаснато, зашеметено, збунето или неверување?Дали мажот на фотографијата се чувствува вознемирен, срамежлив, вознемирен или заканувачки?Дали жената на фотографијата изгледа саркастично, арогантно, пробно или благодарно?Во случај да се сомневате во вашиот одговор, во листата подолу го имате точниот резултат.На првата фотографија се гледа дека човекот на фотографијата инсистира .На втората фотографија се гледа дека жената на фотографијата се чувствува недоверливо .На третата фотографија се гледа дека човекот на фотографијата се заканува .На четвртата фотографија се гледа дека жената на фотографијата се чувствува пробивно .

