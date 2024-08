Конечно се појави Анџелина Џоли: После 8 години самотија има ново момче 

0 SHARES Сподели Твитни

Познатата актерка Анџелина Џоли се појави на овогодинешниот филмски фестивал во Венеција во голем стил – со големи вести за јавноста.Актерката работи на промоција на нејзиниот нов филм „Марија“, биографска драма за познатата оперска пејачка Марија Калас. Таа прошета на црвениот тепих во прекрасна тоалета од шифон, украсена со брош од златна роза и елегантно крзно од лисица. Фустанот е специјално дизајниран за неа, а е дело на уметницата Тамара Ралф.Анѓелина го комплетираше своето гламурозно издание со едноставна шминка и впечатлив црвен кармин – нејзин заштитен знак. View this post on Instagram A post shared by Harper’s Bazaar México (@harpersbazaarmx)Сепак, нејзиното излегување на овогодинешниот фестивал падна во втор план, бидејќи Џоли започна гласини за уште една важна информација – дека има нов партнер.Имено, во средата попладне, актерката беше фотографирана како излегува од хотел во Венеција во друштво на британскиот рапер и политички активист Акала.Angelina Jolie with rumoured boyfriend musician Akala in Venice #angelinajolie pic.twitter.com/MidhAPhrSY— Angelina Jolie Fan (@brangelinablog) August 29, 2024Извори блиски до Анџелина за „In Touch“ изјавија дека таа се гледа со 40-годишен маж нешто повеќе од една година.„Мислам дека голема улога во нејзината привлечност кон Акала, освен физичката, има и тоа што тој е добар во интеракција со нејзините деца бидејќи тоа и е многу важно“, рекол изворот и додал:„Тие споделуваат страст за патување и откривање различни култури. Помина долго време откако таа не почувствува ваква страст“, ​​се вели во него.Да потсетиме, Анџелина Џоли и Бред Пит се венчаа во 2014 година. Сепак, нивната љубовна приказна заврши само две години подоцна, поточно Анџелина поднела барање за развод од познатиот актер во 2016 година. До денес, не се решени сите спорови меѓу двајцата , но секој тргна по својот пат.Според последните информации, Бред долго време е во врска со нутриционистката Инес де Рамон , додека Анџелина дури сега, после 8 години сингл, ја нашла својата втора љубов.

