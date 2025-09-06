Контурирањето на очите го запали интернетот: Ги подигнува очните капаци и ги отвора очите за драматичен ефект (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Контурирањето на очите го освои TikTok, а еве како да го направите тоа дома, чекор по чекор.

Контурирањето на лицето сега е добро познато на сите. Иако оваа техника на шминкање доби популарност уште во 90-тите, нов бран интерес пристигна со појавата на Ким Кардашијан и нејзината шминкерка. Додека контурирањето на лицето стана дел од рутината на многумина, TikTok сега посветува поголемо внимание на контурирањето на очите.

Што е контурирање на очите?

Контурирањето на очите вклучува користење на посветли и потемни нијанси за да се нагласи обликот на очите и просторот околу нив, со цел да се постигнат различни ефекти, од визуелно поагресивен изглед до подигнати очни капаци и поекспресивен, драматичен изглед.

Според популарните туторијали на TikTok, лесен молив и ладна нијанса на сенка се доволни за успешно контурирање на очите, слично на контурирање на лицето. Суштината е во играта на светлината и сенката што го обликува лицето и го отвора погледот.

Како да ги контурирате очите?

За природен, но поефективен изглед, првиот чекор е лесен молив, идеално во беж нијанса наместо бела. Нанесете го на внатрешниот агол на окото и по линијата на долниот очен капак за визуелно да ги отворите очите.

Нанесете потемна сенка на превитката на очниот капак за да додадете длабочина. За ефект на подигнати очни капаци, повлечете ја сенката кон надворешниот агол на окото, малку нагоре. Овој трик му дава на окото ефект на „кревање“ без капка вишок шминка.

@olga_beez Eyes contouring is a must in your makeup routine! #eyemakeup ♬ original sound – 𝖊𝖑𝖎

Кои производи да ги користите?

За да вежбате контурирање на очите, можете да користите различни производи во соодветни нијанси, од моливи и сенки до бронзери. Важно е нијансите да бидат внимателно избрани, за да се постигне посакуваниот ефект без претерување.

Како што покажуваат бројните упатства, техниката е лесна за совладување и може да стане дел од вашата дневна рутина за шминкање. Иако бара малку поголема прецизност, трендовите на TikTok јасно велат: контурирањето на очите дава резултати што вредат – погледот изгледа побуден, очните капаци изгледаат подигнати, а целиот облик на лицето е порафиниран.

Пронајдете не на следниве мрежи: