Концерт на млади виолинисти од музичките училишта во Битола, Прилеп и Охрид на „Виолин фест“

Реномираниот фестивал Виолин Фест, кој секоја година успешно ја поставува музичката сцена за младите виолинисти, годинава го слави своето 11-то издание со симболично враќање во своето родно место, Битола. Како што наближува централниот концерт закажан за 9 јуни во 20:00 часот во Камерната сала на Македонската филхармонија во Скопје, фестивалот Виолин Фест 2025 започнува со претходен програмски дел во Битола, градот што отсекогаш живеел за музиката. Битола е место каде што традицијата и музичкото образование се извори на инспирација за многу генерации, потсетувајќи нè дека културното наследство е основен столб на нашето општество. Оваа година, фестивалот им оддава чест на корените и традициите. Затоа официјалното започнување на фестивалот предвидува значајни настани во Битола, вклучувајќи:

– На 8 мај (четврток) во 12:00 часот, јавен час и презентација на фестивалот ќе се одржи во Музичкото училиште во Битола.

– На 12 мај (недела), ќе се одржи концерт во Офицерски дом со настапи на млади виолинисти од музичките училишта во Битола, Прилеп и Охрид, кои низ својот талент и труд го создаваат патот за иднината на класичната музика.

Фестивалот го создаде виолинистот Владимир Костов, кој своите музички почетоци ги врзал за Битола. Неговата патека од училишните сали до големите сцени е инспирација за сите кои Виолин Фест го гледаат како платформа каде младите музичари го добиваат својот глас, можност и публика која со топло срце ги прима. Ова издание на фестивалот не е само вообичаена годишна прослава. Тоа е омаж на виолината како инструмент – од скромното до страстното, од Битола до Скопје, па и до меѓународниот простор, од првата свирена нота до моментот кога аплаузот завршува. – нагласува Костов. Учеството на сите настани е бесплатно. Проектот е поткрепен од страна на Министерството за култура.

