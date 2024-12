Кралот Чарлс не го покани синот Хари со семејството на семејната Божиќна прослава: Расправијата во судот продолжува (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Британското кралско семејство очигледно ќе помине уште еден одмор одвоено и без принцот Хари и Меган Маркл. Според извори запознаени со настаните во Бакингемската палата, британскиот крал Чарлс III нема да ги покани војводата и војвотката од Сасекс на овогодинешната семејна Божиќна прослава, која традиционално се одржува во Сандригам (Норфолк).„Принцот Хари и неговата сопруга Меган Маркл се очекува да ги поминат празниците во Соединетите Држави. Тие не учествувале на семејна божиќна прослава од 2018 година. Таа година парот се венча“, објави списанието Marie Claire.Веста дека принцот Хари и Меган Маркл не се поканети на празничните свечености е далеку од изненадувачка, со оглед на тоа што црвенокосиот крал сè уште е отуѓен од неговиот татко, кралот Чарлс III и неговиот брат, принцот Вилијам, кој е прв во линија за наследување на тронот.На почетокот на оваа година, кралот Чарлс наводно одбил да се сретне со својот помлад син кога бил во Велика Британија за да ја прослави 10-годишнината од неговата сакана „Игри на непобедливите“.

King Charles Is Reportedly Not Inviting Prince Harry and Meghan Markle to the Family’s Christmas Celebration – Marie ClaireNothing reportedly about it . He’s not .. https://t.co/mYAtTWd13e— The Hon. Lady E 💜🤍💚♊️👑🎨 💜🤍💚 (@witchinateacup) December 1, 2024

„Како одговор на многуте прашања и тековните шпекулации за тоа дали војводата ќе се сретне со својот татко додека е во Обединетото Кралство оваа недела, за жал тоа нема да биде можно поради презафатениот распоред на неговото височество“, изјави тогаш портпаролот на војводата од Сасекс. Дури и откако на неговиот татко и сопругата на неговиот брат, принцезата Кејт, им беше дијагностициран рак, односите меѓу принцот Хари и членовите на кралското семејство останаа затегнати. Во август, анонимен извор изјави за списанието People дека принцот Вилијам наводно ги игнорирал повеќекратните повици, текстуални пораки и пораки на принцот Хари, велејќи му на публикацијата дека имало голем јаз меѓу двајцата браќа.„Тој е недостапен во моментов“, изјави тогаш пријател близок до војводата од Сасекс.Неговите повици остануваат неодговорени. Се обидел да добие информации за здравствената состојба на кралот, но и тие повици останале без одговор. Истиот инсајдер рече дека кралот Чарлс и понатаму не реагира на повеќекратните молби на Хари за помош за безбедноста на неговите деца, принцот Арчи и принцезата Лилибет.„Хари е исплашен и чувствува дека единствената личност која може да направи нешто во врска со тоа е неговиот татко“, изјавил упатен од судот.Друг извор додаде дека војводата од Сасекс е „решен да го заштити сопственото семејство по секоја цена“.Принцот Хари исто така беше искрен за заканите за кои верува дека неговото семејство сè уште се соочува кога или ако патуваат во ОК. Во документарниот филм Таблоиди на судење, објавен во јули, војводата од Сасекс објасни зошто не верува дека неговото семејство е безбедно во неговата татковина.„Сè уште е опасно, и потребно е само еден осамен актер, една личност да ги чита овие работи за да постапи според она што тие го читаат. Тоа е една од причините зошто мојата сопруга нема да се врати во оваа земја“, рече тој.

Пронајдете не на следниве мрежи: