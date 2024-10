Лиам Пејн го упати ова барање на денот на неговата смрт: Поради плановите што ги правеше, луѓето беа загрижени

0 SHARES Сподели Твитни

Поранешниот член на групата „One Direction“, Лијам Пејн, на денот на неговата смрт поднесе оставка како директор на неговите четири музички компании, кои забележаа значителен пад на вредноста.Според новите документи објавени во Companies House, Пејн ја поднел својата оставка на денот кога умрел, а извештаите покажуваат дека две од неговите фирми изгубиле вкупно 300.000 фунти.Неговата фирма Hampton Music Ltd, која беше проценета на 17.300 фунти минатата година, и Hampton Records Ltd, вредна 300.000 фунти во 2022 година, паднаа на нешто помалку од 75.000 фунти.Вредноста на неговата компанија за турнеи, Long Play Touring LLP, исто така падна од околу 135.000 фунти во 2022 година на само 17.000 фунти минатата година. Конечно, Hampton Publishing Ltd сега вреди само 729 фунти.Пред да умре, Пејн планираше враќање на сцената, преговарајќи за турнеја за 2025 година. Извори блиски до пејачот открија дека тој разговарал за низа емисии следната година, но пријателите биле загрижени дека тој ќе може да се справи со патувањето.Неговиот пријател изјави за MailOnline:„Кога излезе на виделина дека Лијам разговарал со нови луѓе за серија настапи, постоеше загриженост меѓу пријателите дека тоа можеби е лоша идеја“.Патем, Пејн неодамна раскина со неговиот менаџмент, а многумина сметаа дека би било неразумно да се започне турнеја во тој момент.Да потсетиме, пејачот Лиам Пејн почина на 31-годишна возраст по трагичен пад од тераса на хотел во Буенос Аирес на 16 октомври, а обдукцијата откри присуство на повеќе видови наркотици во неговата крв.

