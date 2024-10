Лидија Вукиќевиќ открива каква била во младоста: „Бев спремна да раскинам и да влезам во нова врска“

0 SHARES Сподели Твитни

Култната серија „Бољи живот" и денес е позната низ регионот, а ова достигнување ги одбележа кариерите на многу актери. Така е и со Лидија Вукиќевиќ, која и по толку години публиката најмногу ја памети по ликот на Виолета Попадиќ.Актерката своевремено размислувала за серијата, но и за сличноста со ликот што го толкувала.– Виолета не се разликуваше многу од мене во тие години. Бев таква, подготвена да прекинам врска, да налетам на некој друг, да се заљубам, да паднам и да станам. Типично е за тие години и тој младешки, лелеав живот, за влегување во светот на актерството. Како Виолета, јас се барав себеси и го сакав гламурот. Не во материјална смисла, се разбира – изјави своевремено Лидија за „Република.рс". View this post on Instagram A post shared by Lidija Vukićević (@vukiceviclidija)Но, малку е познат фактот дека оваа улога воопшто не е напишана за Лидија Вукиќевиќ. Како што беше откриено децении подоцна, хрватската актерка Ена Беговиќ требаше да ја глуми Вики, која откако прочита за улогата на Виолета Попадиќ се откажа и се заблагодари на понудата.Таа секогаш истакнува дека е многу горда на своите синови Давид и Андреј, кои ги имала во брак со поранешниот фудбалер Митро Меркел. View this post on Instagram A post shared by Lidija Vukićević (@vukiceviclidija)– Имаат семеен код, традиционален однос и сакаат да кажат: „Тоа е наше семејно собирање" – рекла Лидија, а потоа го истакнала она што ја шокирало нејзината пријателка:– Беше нај другарски… Андреј си заминуваше, бидејќи живее во Вождовац, ме бакна мене, па Давид, а таа рече: „Не сум видела одамна браќа вака се сложуваат". Најсреќна сум поради тоа, тоа е огромна работа во ова време.

