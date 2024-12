Луѓето на Асад тргнаа во напад! Убиени 14 полицајци, многумина ранети – морничави видеа кружат на интернет: Сирија тоне во религиско насилство (ВИДЕО)

Четиринаесет припадници на сириската полиција се убиени за време на судирите со лојалистите на поранешниот претседател Башар ал Асад во провинцијата Тартус, објави рано во четвртокот преодната администрација.Новиот сириски министер за внатрешни работи на Телеграм изјави дека и 10 полицајци се ранети од, како што рече, „остатоци“ од владата на Асад во Тартус.Тој исто така рече дека ќе се справи со секој кој ќе се осмели да ја поткопа безбедноста на Сирија или да ги загрози животите на нејзините граѓани.Сириската полиција воведе полициски час во градот Хомс во текот на ноќта, објавија државните медиуми, по немирите поврзани со протестите на жителите кои им се припишуваат на припадниците на малцинските верски заедници алавит и шиитски муслимани.

This is disgusting! Humiliating #Alawite people like this is unacceptable. In this video, the gunman says, ‘You are an Alawite, so howl like dog!’ Such scenes are a stark reminder that ethnic and religious minorities In #Syria are at great risk. pic.twitter.com/mVeKoNjQ8d

— Mutlu Civiroglu (@mutludc) December 25, 2024