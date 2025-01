Маж уапсен под сомнение дека подметнал пожар во Лос Анџелес: Имал „шише со пропан или фрлач на пламен“ (видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Полицијата во Лос Анџелес уапси маж кој, според очевидци, се обидел да запали пожар во областа Вудленд Хилс во Лос Анџелес.Иако органите на прогонот започнаа истрага, сè уште не е потврдена врска помеѓу осомничениот и смртоносните шумски пожари кои моментално беснеат низ Калифорнија.Мажот во четвртокот бил приведен од жителите кои го совладале до доаѓањето на полицијата. Според изјавите на сведоците, тој со себе имал „шише со пропан или пламен фрлач“.

More footage of the man arrested in the Woodland Hills area, suspected of arson. The man, was found holding a blowtorch, and is suspected of starting the Kenneth Fire which has consumed 1,000 acres, and left thousands fleeing their homes. pic.twitter.com/3wsJNrKk2O— Oli London (@OliLondonTV) January 10, 2025

Една од жените кои учествуваа во ова граѓанско апсење, Рената Гриншпун, рече дека некој забележал маж кој „се обидува да запали нешто зад комбето“.Службеникот на LAPD, Чарлс Динсел, рече дека апсењето предизвикало истрага за подметнување пожар во Виктори Трејлхед, каде што избувнал пожарот Кенет 20 до 30 минути пред апсењето на осомничениот, пишува Форбс.На прашањето дали се верува дека пожарот бил намерно подметнат, Динсел изјавил: „Веруваме дека бил во овој момент“. Сепак, LAPD доцна во четвртокот твитна дека сè уште „не може да ја потврди поврзаноста на овој осомничен со кој било пожар“.Пожарот Кенет моментално е надвор од контрола (0% ограничување) и изгоре речиси 1.000 хектари од четвртокот попладне.„Правдата ќе биде брза, строга и ќе се бара максимална казна“, изјави окружниот обвинител на округот Лос Анџелес, Нејтан Хохман, додавајќи дека осомничените за подметнување пожар може да бидат обвинети за убиство и осудени на доживотен затвор.Од вторникот, најмалку 10 лица загинаа во серија пожари што го погодија округот Лос Анџелес. Пожарот Кенет е трет по големина од петте активни големи пожари кои уништија повеќе од 9.000 објекти, вклучително и илјадници домови и ги принудија жителите да се евакуираат. Ова може да биде една од најскапите катастрофи со шумски пожари во историјата на САД.Најголемиот од нив, пожарот Палисадес, проголта речиси 20.000 хектари, уништувајќи домови, бизниси и знаменитости во Пацифичките Палисади и се шири на запад по автопатот Пацифик Коуст кон Малибу. Пожарот во Итон уништи речиси 14.000 хектари во областите Алтадена и Пасадена, додека пожарите Кенет, Лидија и Херст заедно проголтаа помалку од 1.000 хектари.Претседателот Џо Бајден во петокот рано наутро го одобри барањето на гувернерот на Калифорнија Гевин Њусом да прогласи голема природна катастрофа.Меѓу уништените знаменитости во Пацифик Палисадес се средното училиште Палисадес Чартер, Историскиот парк Вил Роџерс, Вилата Гети и театарот Палисадес. Пожарите ги уништија и домовите на бројни познати личности, меѓу кои актерот Адам Броди и неговата сопруга Лејтон Мистер, тренерот на Лос Анџелес Лејкерс Џеј Џеј Редик, Парис Хилтон, Били Кристал и Тина Ноулс, како и риалити ѕвездите Хајди Монтаг и Спенсер Прат.



