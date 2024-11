Максимална безбедност за Доналд Трамп: Кучиња – роботи вооружени со митралези, патролираат низ куќата 24 часа (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Неодамна, во Соединетите Американски Држави се случи импресивен (и малку невообичаен) настан: за првпат во историјата, новоизбраниот претседател на САД, Доналд Трамп, беше заштитен со роботски системи.Конкретно, вирално видео објавено на Интернет ги прикажува безбедносните мерки што ги преземаат американските власти за да го заштитат новиот американски претседател Доналд Трамп.Меѓу средствата што американските власти ги употребија за заштита на „планетарниот водач“ беа и некои роботски кучиња опремени со митралези, ГПС системи, сензори за откривање и разни други системи.Овие роботски системи патролираа во областа околу резиденцијата на Трамп. Истото го направија и американските агенти во оклопни возила и глисери.

🇺🇸 ROBOT DOG PATROL TRUMP’S MAR-A-LAGOIn the wake of Trump’s 2024 presidential election win, security at Mar-a-Lago has been enhanced with a Secret Service robot dog patrolling the estate. The Boston Dynamics creation, marked with “DO NOT PET,” is equipped with surveillance… pic.twitter.com/sT8B2Xol8K— Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 9, 2024

Кучиња-роботи го чуваат ТрампБез разлика дали сте поддржувач на Трамп или не, глетката е неверојатна. Замислете да сте во публиката и да видите како шета околу вас куче-робот вооружено со митралез, теоретски како ве „заштитува“.Како што можете да видите, митралезите се поставени на „грбот“ на кучињата, додека куршумите за нив се наредени во форма на пирамида. На задната страна на роботот веројатно е сместен комуникациски систем, бидејќи има две антени кои се испакнати од него.Воени експерти на интернет коментираа дека овие роботски кучиња се развиени под покровителство на програмата Quadrupedal Unmanned Ground Vehicle (Q-UGV).Целта на оваа програма на американската армија е да дизајнира беспилотни копнени возила за да ги подобрат оперативните способности на силите на Пентагон во различни средини.

Тоа се всушност полуавтономни роботски системи кои ги имитираат движењата и однесувањето на четириножните животни, што им дава исклучителна подвижност дури и на нерамен терен.Од 2022 година, кога американската војска почна да ги користи, роботите Q-UGV се покажаа корисни за пренос на оружје во тешко достапни области, контрола на опасните објекти и патролирање на локации.Тие можат да работат во целосно автономен режим, односно без човечко водство, или во полуавтономен режим, со делумна човечка контрола.Тоа го постигнуваат благодарение на напредните сензори, кои им овозможуваат безбедно да се движат, избегнувајќи пречки. Покрај тоа, секое куче-робот има доволно моќен процесор за да го направи системот подготвен за брзи реакции на надворешни стимули и закани.

