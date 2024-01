Мало девојче за првпат виде воз, а нејзината реакција ги стопли и најтврдите срца (видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Видеото на малата вирална ѕвезда за првпат се појави на мрежите во 2018 година.

Тогаш тригодишната Медлин имала можност за првпат да види воз и да се вози во него.

Реакцијата на девојчето ги стопи срцата ширум светот, а тоа видео повторно беше ажурирано на Твитер.

This baby girl sees a train for the first time.pic.twitter.com/HYCqzwXauV— Figen (@TheFigen_) December 25, 2023

Доволно беше само даја погледне нејзината реакција за да почувствува наплив на неопислива среќа и возбуда.

Видеото нè потсетува какви радости ни недостасуваат како возрасни и дека треба да си дозволиме да се радуваме на нови искуства.

Медлин сигурно ќе ве насмее на овој ладен зимски ден!

Пронајдете не на следниве мрежи: