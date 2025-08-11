Маск: Вештачката интелигенција е веќе подобра од повеќето лекари, таа ќе замени многу работни места – дури и моите

Илон Маск, извршниот директор на Тесла и еден од најбогатите луѓе во светот, упати остро предупредување до сите што се загрижени за иднината на работните места: вештачката интелигенција ќе ги замени сите, вклучително и него. Тоа не е смирувачката порака на која многумина се надеваа.Маск го даде своето предвидување на социјалната мрежа X, одговарајќи на објава во која се фали ChatGPT. Во објавата, корисникот опиша како пациент со рак користел вештачка интелигенција за да ги доведе во прашање мислењата на лекарите и да донесува подобри одлуки за лекување. „Ова сигурно ќе ја потресе медицинската индустрија и лекарите“, се вели во објавата, предвидувајќи „претстојна битка“ помеѓу медицината и вештачката интелигенција.
Сепак, за Маск дебатата е завршена. Тој верува дека вештачката интелигенција ќе ги надмине луѓето во сите професии. „Вештачката интелигенција е веќе подобра од повеќето лекари. Тоа е искрената вистина“, коментираше тој. „И ќе стане многу подобра. Истото важи и за сите работни места, искрено, вклучувајќи ја и мојата.“Ретко признание во Силиконската долинаМаск е еден од ретките технолошки лидери кој јавно призна дека неговата позиција може да се автоматизира. Иако дебатата во голема мера се фокусираше на влијанието на вештачката интелигенција врз работниците и канцелариските работни места, малку извршни директори се фокусираа на сопствените улоги.Неговото признание предизвика бран реакции. ,,Не можам да замислам некој да биде подобар во својата работа од Елон“, напиша еден корисник, додека друг додаде: „Кога ќе те замени вештачката интелигенција, силно ќе те регрутирам за Еден 2.0. Направи толку многу за човештвото. Заслужуваш мир и толку многу љубов.“
Сепак, не беа сите воодушевени. „Значи, дали постои решение? Или сите ќе бидеме платени да не правиме ништо додека вештачката интелигенција ја врши целата тешка работа за нас?“, праша еден загрижен корисник, но Маск не одговори.
Пошироката слика и иднината на работните местаДруги истакнати инвеститори, како што е Марк Кјубан, повикуваат на подготовка, а не на паника, советувајќи преквалификација за работни места поврзани со вештачка интелигенција и развивање „меки вештини“ што машините не можат лесно да ги реплицираат. Сепак, обемот на промената станува сè појасен. Според извештајот „Иднината на работните места 2025“ на Светскиот економски форум, 41% од работодавците ширум светот планираат да ја намалат својата работна сила поради воведувањето на вештачката интелигенција.GPT-5 работи во полна пареаКоментарите на Маск доаѓаат откако OpenAI го претстави GPT-5, најновата верзија на својот популарен чет-бот со вештачка интелигенција. Компанијата тврди дека GPT-5 претставува значаен чекор напред и делува како „партнер за активно размислување“ способен проактивно да решава проблеми и да дава поточни одговори, со посебен фокус на медицината.Самиот Маск не е само набљудувач. Неговата компанија xAI, основана пред две години, развива свои напредни алатки за вештачка интелигенција, вклучувајќи го и контроверзниот четбот Grok.