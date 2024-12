Маск прво го пофали Тесла, а потоа навреди многу луѓе со своите изјави: „Никола Тесла беше имигрант без пари“ (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

„Компанијата „Тесла“ го доби името по Никола Тесла, еден од најголемите инженери на сите времиња. Тој беше имигрант без пари, чии пронајдоци ја доведоа Америка до доминација во производството и користењето на електрична енергија“, напиша Маск.

We named @Tesla after Nikola Tesla, one of the greatest engineers ever. He was a penniless immigrant whose inventions led to American dominance in electricity generation and usage. pic.twitter.com/1K1IdSUjM0— Elon Musk (@elonmusk) December 27, 2024

Дополнително развивајќи го својот став за контроверзните визи H-1B, Илон Маск го наведе примерот на Никола Тесла, кој беше имигрант во Америка, и рече: „Го именувавме Тесла по Никола Тесла, еден од најголемите инженери досега“.На ова, корисниците на X го коригираа Маск и додадоа дека Илон Маск не ја нарекол компанијата Тесла бидејќи се приклучил на компанијата во 2004 година, една година откако компанијата ја основале Еберхард и Тарпенинг во 2003 година.Некои корисници на социјалните мрежи дури тврдеа дека Никола Тесла е од средната класа и дека неговиот вујко е висок воен офицер и дека не треба да се нарекува имигрант „без пари“.Илон Маск сподели белешка од Грок за придонесот на Никола Тесла. Роден во српско семејство во селото Смиљан, Никола Тесла студирал инженерство и физика во 1870-тите без диплома. Потоа работел во Континентал Ефиро и емигрирал во САД во 1884 година. Тој подоцна стана натурализиран американски државјанин.Која е контроверзноста на визите H-1B?H-1B е американска виза која им овозможува на компаниите да ангажираат странски работници. Во моментов, секоја земја има еднаква квота за бројот на визи H-1B. Изборот на Трамп за советник за вештачка интелигенција, Срирам Кришнан, рече дека квотите треба да се укинат за да се овозможи повеќе странски работници да дојдат во САД.Додека Илон Маск и Вивек Рамасвами ја поддржаа идејата, високи членови на MAGA рекоа дека тоа е против политиката „Америка на прво место“. Контроверзноста кулминираше со тепачката помеѓу Илон Маск и Лора Лумер на X, во која Илон Маск рече дека Републиканската партија треба да се ослободи од овие гласови.



Пронајдете не на следниве мрежи: