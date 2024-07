Меган Маркл никогаш нема да стапне во Велика Британија! Принцот Хари ја откри страшната вистина

0 SHARES Сподели Твитни

Принцот Хари јавно откри дека не сака да ја донесе Меган Маркл во Велика Британија, а причината е нејзината безбедност.Принцот Хари гостуваше во интервју за документарниот филм „Tabloids on Trial“ во кој рече дека повеќе нема да ја носи својата сопруга Меган Маркл во Обединетото Кралство.Причината, вели тој, е тоа што е загрижен за нејзината безбедност. Принцот верува дека Меган би била во опасност поради сите закани што ги добила, пишува New York Post.Хари е загрижен за безбедноста на МеганПринцот сега јавно ја откри главната причина зошто не ја носи сопругата во Велика Британија.– Сè уште е опасно, а потребен е само еден осамен актер, еден човек кој ги чита овие работи и би постапил според тоа што го чита – рече тој, алудирајќи на написите во таблоидите кои се однесуваат на неговата сопруга.NEW: In tonight’s ITV documentary on hacking, Prince Harry told us his granny, the late Queen Elizabeth, supported his legal battle with the tabloids.‘We had many conversations before she passed. This is very much something that she supported. She knew how much this meant to me.… pic.twitter.com/cCwoOlj4aR— Chris Ship (@chrisshipitv) July 25, 2024– Без разлика дали тоа беше нож или киселина, што и да е, ова се работите кои искрено ме загрижуваат. Тоа е една од причините зошто нема да ја одведам сопругата во оваа земја – рече тој.NEW: In tonight’s ITV documentary on hacking, Prince Harry told us his granny, the late Queen Elizabeth, supported his legal battle with the tabloids.‘We had many conversations before she passed. This is very much something that she supported. She knew how much this meant to me.… pic.twitter.com/cCwoOlj4aR— Chris Ship (@chrisshipitv) July 25, 2024Инаку, Хари неодамна побара од британската влада официјална полициска заштита при посетата на Обединетото Кралство, која не ја доби.– Обединетото Кралство е мојот дом. Обединетото Кралство е центар на наследството на моите деца и место каде што сакам тие да се чувствуваат како дома, исто како и таму каде што моментално живеат во САД. Тоа не може да се случи доколку не постои можност тие да бидат безбедни на британско тло, рече тој минатата година.Тепачка со медиумитеПринцот Хари се загрижи за својата безбедност , како и за безбедноста на неговото семејство, откако реши да се повлече од своите кралски должности. Тој, исто така, истакна дека верува дека неговата неодамнешна правна битка со медиумите не привлекува поголемо, потенцијално опасно, внимание кон него.– Како и да е, има повеќе од доволно внимание на мене и на мојата сопруга. Тие претераа. Дојде до тоа дека сте проклети ако го правите тоа и проклет ако не. Но, верувам дека нема никој на овој свет кој е посоодветен да помине низ ова од мене – рече тој. Тој исто така додаде дека неговата тепачка со медиумите била уште една причина поради која има лоши односи со остатокот од кралското семејство.– Тешко е да се одговори на ова прашање бидејќи што и да кажам за моето семејство резултира со злоупотреба од медиумите – изјави Хари.

