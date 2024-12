Медицинските сестри спречија голема трагедија за време на летот: Сите патници и персоналот во авионот воодушевено аплаудираа

0 SHARES Сподели Твитни

Невообичаена ситуација се случила на летот на Southwest Airlines кој непланирано слетал во Рено, град во Невада, со цел да му пружи медицинска помош на постар патник кој имал сериозен здравствен проблем.Боинг 737-700, регистарски број N570WN, полета од Окленд, но авионот мораше да се пренасочи само 40 минути по полетувањето.Сè укажува дека еден од патниците на летот, постар човек, доживеал срцев удар. Ситуацијата можеше да заврши трагично доколку во авионот немаше четири медицински сестри кои веднаш почнаа со спасувачка операција. Еден од нив одигра клучна улога во спасувањето на животот на патникот. Во емотивен твит, едно лице изрази благодарност за интервенцијата на медицинските сестри:„Имавме принудно слетување. Постариот маж најверојатно имаше срцев удар. За среќа, во авионот имаше четири медицински сестри, меѓу кои и мајка ми, која му го спаси животот. Благословените раце на медицинските сестри го вратија во живот. Фала му на Бога,“ пишува Мондо.

@SouthwestAir we had an emergency landing. Elderly male possibly had an heart attack. Luckily, this plane had 4 nurses, one being my mom, to save this man’s life. He coded, and these nurses blessed hands brought him back. THANK YOU GOD. pic.twitter.com/Vw3akcYob2— Taisyn Crutchfield (@TaisynTainea) December 5, 2024

Срцев удар во авион – што да се прави?Ова е уште еден случај кој покажува како брзата реакција може да биде одлучувачка во итен медицински случај. Авиокомпаниите и патниците се благодарни за професионалноста и посветеноста на луѓето кои можат да реагираат во кризни ситуации. Кога патувате со авион, притисокот во кабината се менува и се намалува концентрацијата на воздухот што го дишат патниците. Сепак, важно е да се запамети дека ако имаме хронична срцева болест или хипертензија, но нашата болест е стабилизирана, третирана со лекови и водиме активен живот, патувањето со авион не влијае значително на ризикот од срцев удар или нагло зголемување на крвниот притисок.Сериозни компликации после патување кај луѓе со срцеви проблеми се јавуваат кај само еден до двајца на милион патници. Сепак, со предупредување дека патниците кои доживеале срцев удар треба да одлучат да патуваат со авион најрано две, а по можност три недели по срцевиот удар. Не се препорачува за луѓе кои се одлучуваат да патуваат со авион веднаш по срцев удар.Лицата кои страдаат од кардиоваскуларни болести кои планираат да патуваат со авион треба да контактираат со персоналот пред да летаат. Благодарение на ова, тие можат безбедно да се подготват за секое патување. Во случај на срцев удар, секундите можат да бидат одлучувачки за спасување на животот.Лицето кое доживеало срцев удар има поголеми шанси да преживее што е можно поскоро доколку е под надзор на специјалист, особено ако има срцеви заболувања. Најчести симптоми за време на срцев удар се силна болка во градите и чувство на притисок. Ако патникот покаже симптоми кои укажуваат на срцев удар, персоналот на летот треба да биде известен. Лицето треба да легне и да ги крене нозете.

