Милијардерот почина само два месеци по венчавката

Австрискиот мултимилијардер Рихард Лугнер почина на 91-годишна возраст.Рихард Лугнер почина во Виена по долга борба со неколку болести, пренесува The Sun.Само два месеци пред смртта се ожени со актерката Симон Бинхен Рајландер, која има 42 години. Инаку, Сајмон е неговата шеста сопруга.Според извештаите, парот планирал и црковна венчавка.„Имавме многу долга прва брачна ноќ. Подолго од свадбата и прославата“, изјавила актерката претходно. View this post on Instagram A post shared by Richard Lugner (@richard_lugner)Овој милијардер често беше во друштво на познати личности, па многумина го гледаа со Ким Кардашијан и Парис Хилтон.

