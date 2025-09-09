Мистериозна смрт на познат руски менаџер: Пронајден без глава под мост во близина на Калининград

0 SHARES Сподели Твитни

Во понеделник, недалеку од Калининград, беше пронајдено обезглавено тело на Алексеј Синицин, генерален директор на компанијата „К-Потас“, која се занимава со експлоатација на калиум и магнезиум.Ова го објави рускиот весник во егзил „Москва тајмс“. Од почетокот на руската агресија врз Украина, ова е барем 19-ти случај на смрт на руски висок менаџер под мистериозни околности.Обезглавеното тело на менаџерот, кој ја водеше компанијата К-Потас од октомври 2022 година, беше пронајдено под мост, со јаже за влечење прикачено на него, според каналот Шот телеграм.Според „Москва Тајмс“, компанијата работела на проект за рудник за поташа во селото Нивенское во Калининградската област, кој требало да биде пуштен во употреба уште во 2021 година. Сепак, отворањето било одложено поради протести од локалните жители. Беше повторно одложено минатата година, кога претставници на компанијата изјавија дека „проектните и истражувачките активности се во тек“, пишува Шот.Рускиот портал РБК објави дека руските истражители ја истражуваат смртта на Синицин.Синицин стана барем 19-тиот висок руски менаџер кој почина под сомнителни околности од почетокот на тоталната агресија на Русија против Украина. Така, на пример, во август оваа година се појави вест за смртта на Дмитриј Осипов, претседател на одборот на компанијата „Уралкали“, како и на Михаил Кенин, основач и главен акционер на групацијата „Самолет“, најголемиот руски градежен инвеститор. Причините за нивната смрт останаа непознати.Во јули 2025 година, Андреј Бадалов падна од 17-ти кат од зградата на компанијата Транснефт, а наводно низ прозорец паднале и потпретседателката на Локо-банк Кристина Бајковова и претседателот на одборот на Лукоил Равил Маганов. Претходно, починаа раководителот на транспортниот сектор на Гаспром Инвест Леонид Шулман, како и Вјачеслав Ровнико, директор на Меѓурегионалниот синдикат за гориво.

