Мицкоски за Коцески: Ако судиите и обвинителите судеа според законот, јас би им ја донирал мојата плата

Премиерот Христијан Мицкоски јавно ги повика сите што имаат докази за злоупотреба да ги достават за да можат институциите да дејствуваат, отфрлајќи ги шпекулациите на опозицијата дека и други луѓе на власт се вмешани во злоупотребата на финансиските средства во Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.

Одговарајќи на новинарски прашања по поставувањето камен-темелник за изградба на нова спортска сала и втората фаза од проширувањето на новите простори во Спортскиот комплекс „Блаже Конески“ во општина Аеродром, тој повтори дека тие се единствената влада која реагира веднаш кога ќе забележи девијантно однесување.

„И ова е вистинска борба против криминалот и корупцијата, а оние кои се вклучени се таму каде што треба да бидат“, рече Мицкоски.

Тој ја повика опозицијата, како што рече, да не се крие зад прашања, туку да излегува со тврдења.

„Тие држат прес-конференции со прашања. Ако се толку сигурни во овие наводи, нека излезат и нека го кажат тоа. Христијан Мицкоски е вмешан, тој и тој се вмешани. Бидејќи ова е кукавичлук, не оставаат впечаток. И нека ни помогнат, јавно ги повикувам сите оние што имаат докази за злоупотреба, да дојдат и да ги презентираат тие докази за да можеме да дејствуваме. Значи, апсолутно ги отфрлам овие шпекулации и нека нè остават да си ја работиме работата како што треба, но нека не стигне до некои од нивните поранешни функционери и министри. И потоа ги гледам, нека излезат повторно на прес-конференцијата“, нагласи Мицкоски.

