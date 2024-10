Моралес од Боливија објави снимка – вели дека го покажува моментот кога е пукано од пиштол кон неговото возило

0 SHARES Сподели Твитни

Поранешниот боливиски претседател Ево Моралес изјави дека бил застрелан во неговото возило во неделата, поради зголемените политички тензии во фракциите на владејачката социјалистичка партија.Според странските медиуми, пренесува Телеграфи, Моралес и неговиот поранешен министер за економија и актуелен претседател Луис Арсе се вклучени во борба за власт пред изборите следната година.Во едно неодамнешно интервју, Моралес рече дека две возила „го фатиле на патот“ и пукале во неговиот автомобил, тврдејќи дека куршум поминал „сантиметри“ од неговата глава.„Не знам дали беа војници или полицајци“, изјави Моралес, цитиран од агенциите.Во меѓувреме, Моралес, првиот домороден претседател на Боливија, објави видео на социјалните мрежи снимено од внатрешноста на неговиот автомобил во движење.На видеото се гледа како тој седи на совозачкото седиште и открива најмалку две дупки од куршуми на шофершајбната.Изгледа дека возачот е повреден, иако тој сè уште го управувал возилото. View this post on Instagram A post shared by TRT World (@trtworld)Заменик-министерот за безбедност Роберто Риос рече дека владата ќе го истражи наводниот напад врз Моралес, додавајќи дека полицијата „не извршила никаква операција“ против поранешниот претседател.„Како власти одговорни за безбедноста на државата, ние сме должни да го истражиме секој извештај, без разлика дали е вистинит или лажен“, рече Риос.Инцидентот во неделата доаѓа во време на зголемени тензии со приврзаниците на Моралес кои ги блокираа автопатите во централна Боливија и безбедносните сили и полицијата се обидуваат да ги „исчистат“.Ситуацијата ризикува да предизвика дополнителни немири во нацијата која веќе се соочува со економска криза.Во саботата, владата го критикуваше поранешниот претседател за „дестабилизирање“ на земјата со двонеделните блокади на патиштата кои го прекинаа снабдувањето со храна и гориво низ целата земја. Владата изјави дека тој се обидува да го „наруши демократскиот поредок“.Во соопштението, владата, исто така, тврди дека некои групи сојузници на Моралес биле вооружени и предупреди на можно насилство, истакнувајќи дека 14 полицајци биле повредени во напорите да се пробијат блокадите.

