МОРНИЧАВИ ВИДЕА! Пукање на Универзитетот! Има мртви и ранети: Нов хаос во Америка!

Едно лице загина, а неколку други се ранети во пукање на Универзитетот Таскеги во Алабама, соопштија официјални лица.Едно лице е убиено, а неколку други, вклучително и студенти, се ранети во пукање рано наутро во неделата за време на настанот за враќање дома на Универзитетот Таскеги во Алабама, соопшти институцијата.

🇺🇸 Durante un evento de bienvenida en la Universidad de Tuskegee, Alabama, un tiroteo resultó en una persona fallecida y varios heridos, incluyendo estudiantes. La víctima no tenía relación con la universidad. Los heridos están recibiendo atención en hospitales cercanos. Las… pic.twitter.com/vLO77EK7hs— ULTIMA HORA EN 𝕏 (@ultimahoraenx) November 10, 2024

Пукањето се случило во кампусот и резултирало со „смрт на поединец кој не е на универзитет“, се вели во соопштението на Универзитетот објавено рано во неделата.-Известени се родителите на ова лице – се наведува во соопштението.

– Неколку други, вклучително и студенти од Универзитетот Таскеги беа повредени и се лекуваат во медицинскиот центар Источна Алабама во Опелика и во болницата Баптист Јужна во Монтгомери. Службениците за итни случаи, заедно со персоналот на кампусот и локалните органи за спроведување на законот, го обезбедија местото на настанот, додаде универзитетот.

Fatal Shooting at Tuskegee University Homecoming Event:

Early Sunday, a shooting at Tuskegee University’s homecoming celebration in Alabama resulted in one death and multiple injuries, including students. The university confirmed that the deceased was not affiliated with the… pic.twitter.com/clAsGanfD2

