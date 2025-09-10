„Мој термин“ не работи – директорката вели дека се истражува зошто системот е успорен

Системот за закажување прегледи „Мој термин“ денеска не работи или е многу успорен во целава земја. Без исклучок, состојбата е иста и во примарна и секундарна здравствена заштита.

„После продолжен викенд, кога има секогаш наплив на пациенти, ‘Мој темин’ не функционираше. Не можевме да ги прегледаме пациентите не по наша вина, а тие незадоволството го искажуваа кон нас. Не можевме да ги пратиме на специјалист, да пишеме лекови, да одат на проверка на крвна слика. Се создаде многу нервоза, многу пациенти, лош почеток на работата недела“, вели д-р Лили Чолакова-Дервишова, претседателка на Здружението на приватни лекари на Македонија (ЗПЛМ).

Слична била состојбата и кај докторите во Велешката болница, пациенти кои имале закажано не можеле да бидат прегледани, а на онкологија не се работеат тумор маркери.

