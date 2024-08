Направи селфи на врвот на Empire State Building! На никој не му е јасно како се искачи – видеото го запали интернетот

0 SHARES Сподели Твитни

Џастин Каскајо се искачи на облакодерот изграден во 1931 година, односно на неговата антена, а потоа го развиори американското знаме.Џастин Каскејо е познат по неверојатните, многу опасни акробации, а често ги споделува со своите следбеници на мрежите. Овој пат, 27-годишната девојка од Њу Џерси се искачи на Емпајер Стејт Билдинг , направи селфи и гордо го развиори американското знаме.Видео за подигање на косатаВидеото за кревање коса е објавено на Инстаграм, каде има над милион прегледи, пренесува The Sun.Тој се искачи на облакодерот изграден во 1931 година, односно неговата антена, а потоа го извади американското знаме. Во тие моменти околу него кружеше дрон. Останува нејасно како Џастин го поминал обезбедувањето и се искачил на врвот на антената, без заштитна опрема. View this post on Instagram A post shared by @livejnАко не сте запознаени, познатата Емпајер Стејт Билдинг во Њујорк има 102 ката и висина од 443,2 метри. Порано беше највисоката зграда во светот.Мрежите експлодирааКорисниците на социјалните мрежи шокирано ја гледаа сцената.„Дефинитивно не сум обожавател на луѓе кои прават вакви работи, но ми се допаѓа што го развиори знамето“, напиша една личност.Многумина го повикаа Џастин да се откаже од своето необично хоби, бидејќи си го ризикуваше животот.Во 2016 година, тој беше осуден на 30 дена општествено корисна работа откако се искачи на 1 Светски трговски центар во Њујорк. Една година подоцна, тој доби условна казна кога се искачи на зграда од 52 ката, односно виси од врвот на станбен комплекс.

Пронајдете не на следниве мрежи: