Научниците открија што се случува со телото по само едно пушење цигара

Општо е познато дека пушењето е штетно за здравјето, но помалку е познато за фактот дека негативните последици можат да започнат со првото испуштање чад. Иако опасностите најчесто се поврзани со долготрајно пушење, научните извештаи покажуваат дека телото реагира веднаш. Дури и една цигара може да предизвика одредени промени во телото.

Што се случува по само едно пушење?

Извештајот на Канцеларијата на американскиот генерален хирург, насловен како „Како чадот од тутун предизвикува болест“, објаснува дека штетните ефекти од тутунот не се јавуваат само со долготрајна употреба. Телото реагира веднаш, дури и по само едно пушење цигара. Многумина се сеќаваат дека првиот обид за пушење често предизвикува кашлица, пишува „Унилад“.

Ова се случува затоа што чадот ги иритира носот и хранопроводот. Ова може да предизвика сува уста и лош здив. Чадот, исто така, го нарушува балансот на добрите бактерии во устата. Во рок од околу 20 минути, никотинот што влегол во крвотокот може да го зголеми крвниот притисок и да го забрза срцевиот ритам. Во исто време, вашето чувство за мирис може да почне да се намалува. Вака телото реагира на супстанциите што се внесуваат во чадот од цигарите.

Ако некое лице одлучи дека едно цигарче е доволно и престане да пуши, телото на крајот почнува да ги елиминира штетните супстанции. Потребни се околу 48 часа за да почнат да се исфрлаат никотинот и јаглерод моноксидот. Потоа белите дробови го започнуваат процесот на самочистење и исфрлање на вишокот слуз.

Долгорочни последици од пушењето

Ако пушењето продолжи, со текот на времето може да се развијат посериозни симптоми. Катранот од чадот може да предизвика пожолтување на прстите и забите. Натрупувањето на катран во белите дробови често доведува до она што е познато како кашлица на пушач.

Пушењето може да придонесе и за висок крвен притисок и висок холестерол. Ова го зголемува ризикот од срцеви заболувања. Долготрајната изложеност на чад постепено го оптоварува целото тело. Пушењето може да влијае и на сетилото за вкус и мирис. Пушачите често имаат намалена способност да ги перцепираат аромите и вкусовите на храната. Чадот од тутун содржи илјадници хемикалии кои можат да бидат штетни за телото.

Овие хемикалии го зголемуваат ризикот од рак на белите дробови и други форми на рак со текот на времето. Долготрајното пушење може да оштети разни органи. Поради ова, често се поврзува со бројни здравствени проблеми.

Добри вести за оние што се откажале

И покрај сè, има добри вести. Придобивките од откажувањето од пушење можат да почнат да се чувствуваат релативно брзо. Телото има голем капацитет за закрепнување. По откажувањето од пушење, телото постепено почнува да ја враќа рамнотежата. Некои функции можат да почнат да се подобруваат во првите неколку дена. Позитивните промени стануваат видливи кратко откако ќе се изгасне последната цигара.

