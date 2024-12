Најбараната актерка е бремена: Сопругот случајно го запознала а ова го чекале 9 години

0 SHARES Сподели Твитни

Мишел Киган и Марк Рајт го очекуваат своето прво заедничко дете, а се во брак од 2015 година.Британската актерка Мишел Киган (37) и телевизискиот водител Марк Рајт (37) објавија дека го чекаат своето прво заедничко дете, а среќната вест ја потврдија и на социјалните мрежи.„2025 година ќе биде посебна за нас…“, напишаа заедно со преслатката фотографија на која се гледа трудничкиот стомак на ѕвездата од хит серијата на Нетфликс „Fool Me Once“.Славниот пар е во брак од 2015 година, а нивната љубовна приказна е многу интересна. Случајно се запознале во Дубаи, во 2012 година, каде и двајцата заминале на одмор за Нова година.Таа „скокна“ во оваа врска осум месеци по раскинувањето и наводно тоа било љубов на прв поглед со Марк , а се останато е историја. View this post on Instagram A post shared by Michelle Keegan (@michkeegan)Кој е Мишел Киган?Атрактивната актерка моментално е една од најбараните актерки во Холивуд, а се прослави преку ноќ благодарение на хитот на Нетфликс, поради што ја забележаа многу холивудски режисери и ја преплавија со сценарија и понуди за нови проекти. View this post on Instagram A post shared by Michelle Keegan (@michkeegan)Пред да ја добие првата улога продавала шминка во трговски центар, а потоа од 15 до 20 години работела во разни продавници, како и на аеродром.Подоцна и била понудена улога во серијата „Улица на крунисување“, а таа ја поминала само втората аудиција. Таа со оваа улога освои многу награди, а во една прилика призна дека многу луѓе ја осудуваат за нејзината кариера во сапунските опери . View this post on Instagram A post shared by Michelle Keegan (@michkeegan)Улогите почнаа да се редат, и во серии и во филмови.“Кога почнав да глумам, имав 19 години и развив синдром на измамник. Сè уште го имам”, признала таа претходно за The Sun.Таа денес изгледа непрепознатливоПред десет години изгледаше сосема поинаку, а денес ја нарекуваат божица на убавината . Според медиумите, таа вложила многу пари во естетската хирургија и целосно ја променила шминката и стилот на облекување, како и „личен опис“.Таа денес редовно се фали со својот изглед на социјалните мрежи, но трпи и критики: Некогаш ја вознемируваше она што го пишуваа, но со текот на времето стана имуна на нив. View this post on Instagram A post shared by Michelle Keegan (@michkeegan)“Ме вознемирува. Луѓето ме прашуваат дали сум направила нешто или не. Ова е моето лице и што е важно дали сум направил или не. Не читам кога луѓето се расправаат за тоа”, рекла таа во 2015 година.

