Најголемата пенетрација на Украинците во Русија од почетокот на војната: Москва целосно снајдена, прогласена вонредна состојба

Нападот што го извршија украинските вооружени сили врз областа Курск во Русија, трае веќе два дена со видлива пенетрација од 15 километри во длабочина и 10 километри во ширина на руската територија, што ги изненади руските гранични позиции.Украинските сили продреле до пограничниот град Сужа, кој се наоѓа на десет километри од границата, соопшти руското Министерство за одбрана.Се чини дека украинската војска усвои стратегија на строг молк за ситуацијата на границата, а нејзиниот генералштаб не призна дека е во тек каква било операција. Засега не е познато кои населени места се заземени за време на офанзивата.Сè уште не е можно да се потврди обемот на нападот. Некои извори велат дека групата е со големина колку еден баталјон, други дека силите на Киев, во кои овојпат се редовната армија, а не само руските бунтовници како во минатите случаи, треба да брои до три бригади, што значи неколку илјади војници.

Нејасно е која е целта на операцијата и дали Украина е во состојба да ја задржи освоената територија. Претседателот на Украина, Володимир Зеленски, изјави дека тие вршат притисок да се стави крај на војната.Руските воени блогери известуваат за интензивни борби, а некои сугерираат дека Украина отворила нов фронт. Русија испрати резерви за да ја зајакне својата одбрана.Руските провоени блогери известија дека најмалку 11 села се заземени и дека „се присутни редовни непријателски трупи до 15 километри длабочина и 10-11 километри широк“, пишува The Moscow Times.Новинар на германски Билд објави дека украинската армија заробила повеќе од 40 војници на граничниот премин Суја, меѓу украинскиот регион Суми и руската област Курск.Портпаролот на Белата куќа Џон Кирби за време на дневниот брифинг одговори на прашање дали САД точно знаат што се случува во регионот Курск.„Ќе им дозволиме на Украинците да зборуваат за нивните операции на еден или друг начин. Тоа е најсоодветно. Затоа би ве упатил до украинските вооружени сили за да разговарате за тоа што го прават“, рече Курби.Тој додаде дека ќе останат фокусирани на тоа на Украинците да им го обезбедат она што им е потребно за одбрана. Тој посочи дека остануваат на сила ограничувањата за употреба на американско оружје на територијата на Русија.„Последното нешто што би го додал е дека, како што би очекувале, контактираме со нашите украински колеги за да добиеме малку подобри информации“, рече Кирби.Пентагон соопшти дека не биле информирани за украинскиот напад врз Русија.Реакцијата на МоскваОдлуката на руската национална гарда за зајакнување на безбедносните мерки во нуклеарната централа Курск вели дека инвазијата на украинските војници е посериозна отколку што претставуваат Москва и руските медиуми.„Како дел од напорите за обезбедување на безбедноста на критичниот објект, единиците на Националната гарда презедоа дополнителни безбедносни мерки во нуклеарната централа Курск“, се вели во соопштението.Исто така, Националната гарда, Министерството за одбрана и Граничната служба распоредија дополнителни сили за борба против украинските диверзантско-извидувачки групи во пограничните региони Курск и Белгород.Покрај тоа, прогласена е вонредна состојба во областа Курск.Портпаролката на руското Министерство за надворешни работи, Марија Захарова, изјави дека Украина го напаѓа регионот Курск во обид да прикаже појава на активност поради тековните неуспеси на украинската војска во зоната на конфликтот.„Со нивниот варварски напад врз регионот Курск, украинските бандаши се обидоа да посеат паника меѓу жителите на регионот и да покажат барем некаков привид на активност среде постојаните неуспеси на украинските сили во зоната на конфликтот. Очигледно, очекувањата на нео -Нацистите не успеаја и таму се остварија“, рече таа.Таа додаде дека на 6 август украински борци го нападнале градот Суја во областа Курск, а потоа извршиле масовен „терористички напад“ во поширокото подрачје на Курската област, при што биле ангажирани значителни пешадиски сили и оклопни возила. .„Руската армија му зададе решавачки удар на непријателот, кој претрпе големи загуби“, рече Захараова.

