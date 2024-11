Најголемото понижување на свадба! Младенците останаа во благ шок – непријатно до болка

0 SHARES Сподели Твитни

За време на свадбениот танц пред младенците се појави стомачна танчерка, каде повеќето коментари под видеото сметаат дека овој „изненадувачки“ момент бил несоодветен и не ги земал во предвид чувствата на невестата.Дали невестата се насмевнала поради сцената или поради несигурноста на мажот, многу корисници на социјалните мрежи се прашуваат поради исклучително популарното видео од свадба , кое за само неколку дена достигна речиси два милиони прегледи.Повеќето коментатори се согласуваат во едно: ваквото „изненадување“ не беше ниту соодветно ниту внимателно за невестата, иако таа цело време се смешкаше. На свадбената веселба се случила несекојдневна ситуација . Додека младенците и гостите уживаа во танцување на подиумот, одеднаш пред нив застана стомачна танчерка, која се карактеризира со исклучително изразени облини и бујни гради. Машките гости веднаш ги извадија мобилните телефони за да го снимат овој момент, како само тоа да беше потребно за вечерта да биде незаборавна.Сепак, најголемо внимание привлече реакцијата на младоженците. Се чинеше дека ниту еден од нив не знаеше да се позиционира во оваа необична ситуација, но младоженецот очигледно го „примил“ танцот со стомачната танчерка која заводливо ги изведуваше движењата пред него.When your side chick attends your wedding 😂 pic.twitter.com/B0EnCsxti8— The Instigator (@Am_Blujay) October 18, 2024Додека младоженецот го „приспособи“ своето однесување на ситуацијата, невестата се обидуваше да се појави опуштено и да се вклучи во танцот, но од говорот на телото се виде дека и е крајно непријатно. Танчерката, пак, не и обрнувала многу внимание, туку нејзините провокативни движења ги насочувала кон новиот сопруг.На социјалната мрежа Х набрзо почнаа да се слеваат коментари, а повеќето корисници беа шокирани од постапката на танчерката и целата сцена.– Зошто танцува со младоженецот? Тоа е многу несоодветно – беше еден од коментарите.– Сигурен сум дека невестата внатре го нарекува танчерот со најлоши имиња – додаде друг.– Ми се чини дека и на младоженецот не му е удобно, како физички да е таму, но мислите му се на друго место – додаде друг. Иако не се знае точно каде се одржала венчавката, некои корисници шпекулирале дека тоа најверојатно било во Египет, каде што стомачниот танц е традиционален дел од свадбите. Интересно е што се повеќе танчери од други земји, особено од Русија, доаѓаат да ги забавуваат гостите и младенците.Без разлика, гостите очигледно уживаа во спектаклот, а се надеваме дека невестата и младоженецот споделија барем дел од таа возбуда.

