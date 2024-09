Најмалку 17 студенти загинаа во пожар во студентски дом во Кенија

0 SHARES Сподели Твитни

Најмалку 17 ученици загинаа во пожар во училишен дом во Кенија.Бројот на жртвите може да се зголеми, соопшти полицијата, додавајќи дека најмалку 13 ученици се тешко изгорени.Се истражува причината за пожарот во четвртокот вечерта во основното училиште Ендараша во ридот во округот Ниери, изјави портпаролот на полицијата, пишува skynews .Во пораката на платформата X, претседателот Вилијам Руто ги повика властите „темелно да го истражат овој ужасен инцидент“ и да ги изведат одговорните пред лицето на правдата.Our thoughts are with the families of the children who have lost their lives in the fire tragedy at the Hillside Endarasha Academy in Nyeri County.This is devastating news.We pray for speedy recovery to the survivors.I instruct relevant authorities to thoroughly investigate…— William Samoei Ruto, PhD (@WilliamsRuto) September 6, 2024АФП ја цитираше полицијата дека пожарот избувнал околу полноќ, а пламенот го зафатил домот додека студентите спиеле.Училишните пожари се вообичаени во интернатите во Кенија, каде што престојуваат многу ученици бидејќи родителите веруваат дека тоа им дава повеќе време за учење.Некои пожари ги палат учениците поради обемот на работа или условите за живот. Во 2017 година десет средношколци ги загубија животите во пожар во училиште во главниот град Најроби.Во 2001 година, 58 ученици загинаа во пожар во дом во средното училиште Кјангули во близина на Најроби.Во 2012 година, осум ученици беа убиени во училиште во округот Хома Беј во западна Кенија.Distressed parents at Hillside Endarasha Academy after deadly night dorm fire killed 17 pupils pic.twitter.com/VasacnUpqU— Citizen TV Kenya (@citizentvkenya) September 6, 2024

