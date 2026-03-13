Најскапите фустани во историјата на Оскарите: Креации вредни милиони што ја одбележаа историјата на црвениот тепих (ФОТОГРАФИИ)

0 SHARES Сподели Твитни

Оскарите не се само признание за филмските достигнувања, туку вистинска модна ревија и гозба за очите. Ви ја претставуваме листата на најскапите фустани што прошетаа по црвениот тепих.

Оскарите се една од најблескавите и најелегантните ноќи во годината, каде што фустаните на црвениот тепих честопати се беспрекорни како и наградите што актерите и глумиците ги носат дома. На секое доделување, црвениот тепих станува вистинска модна арена, место каде што се разменуваат најубавите и најскапите стилови, а некои од нив остануваат врежани во меморијата на публиката како незаборавни модни моменти.

Еве ги најскапите креации во историјата.

Фустанот на Џенифер Лоренс

Креација: Диор, дизајниран од Рафа Симонс

Цена: 4 милиони долари

Година: 2013

Овој фантастичен фустан стана најскапата креација на Оскар досега. Џенифер Лоренс го носеше на Оскарите во 2013 година , а луксузниот модел од легендарната француска куќа Диор беше замислен како вистинска балска тоалета. Горниот дел без прерамки ја нагласуваше нејзината елеганција, додека долниот дел се ширеше како кринолина, правејќи го овој стил вистински моден подарок.

Џенифер Лоренс

Иако фустанот зрачеше со софистицираност, стана познат и по еден незгоден момент. Додека Џенифер се приближуваше до сцената за да ја прими наградата, се мачеше да го контролира прекрасниот модел и падна несмасно. Сепак, овој момент наскоро се претвори во симбол на нејзиниот шарм и природна опуштеност, а фустанот засекогаш влезе во модниот фолклор на Оскарите.

Фустанот на Одри Хепберн

Креација: Живанши, дизајниран од Хуберт де Живанши

Цена: 131.292 долари (на аукција во 2011 година)

Година: 1954

Одри Хепберн

Одри Хепберн покажа со својот безвременски стил на доделувањето на Оскарите во 1954 година дека елеганцијата не мора да биде екстравагантна за да остави неизбришлива трага. Нејзиниот едноставен, но беспрекорно кроен модел од Живанши стана икона на софистицираност, додека неговата цена на аукција децении подоцна ја потврди нејзината вечна вредност во светот на модата.

Фустанот на Гвинет Палтроу

Креација: Ралф Лорен

Цена: Не е откриена, но фустанот стана иконски

Година: 1999

Гвинет Палтроу

Во 1999 година, Гвинет Палтроу блесна во фустан од Ралф Лорен кој брзо стана иконски меѓу љубителите на модата. Иако цената на оваа креација не е објавена јавно, нејзиниот едноставен, но беспрекорен дизајн ја направи еден од најпаметните стилови на годината, докажувајќи дека класичната елеганција на црвениот тепих може да остави траен моден впечаток.

Фустанот на Хали Бери

Креација: Ели Сааб

Цена: Не е објавена, но е исклучително вредна

Година: 2002

Хали Бери

Во 2002 година, Хали Бери блесна во фустан од Ели Сааб на доделувањето на Оскарите, оставајќи ја публиката без здив. Фустанот беше совршен спој на софистицираност и гламур, со раскошни детали што ја нагласуваа нејзината елеганција. Иако цената на оваа креација не е јавно објавена, нејзиното влијание врз црвениот тепих ја направи еден од највредните и најзначајните модни трендови на годината.

Фустанот на Никол Кидман

Креација: Џон Галијано за Диор

Цена: 2 милиони долари

Година: 1997

Никол Кидман

На доделувањето на Оскарите во 1997 година, Никол Кидман блесна во прекрасна тоалета од Џон Галијано за Диор, која веднаш стана симбол на екстравагантност и гламур на црвениот тепих. Со совршен крој и луксузни материјали, оваа тоалета ја нагласи елеганцијата и софистицираноста на актерката, докажувајќи дека модата на Оскарите може да биде исто толку импресивна како и самите награди. Нејзината цена од 2 милиони долари дополнително ја нагласи ексклузивноста и статусот на ова модно ремек-дело.

Анџелина Џоли

Вредност: Непозната, но стана иконска

Создавач: Версаче

Година: 2012

На доделувањето на Оскарите во 2012 година , Анџелина Џоли овозможи незаборавен моден момент во црна тоалета од колекцијата на Версаче. Фустанот стана глобална икона благодарение на длабокото деколте до бутовите, кое Џоли го искористи за да ги воодушеви фоторепортерите и публиката ширум светот. Овој момент стана еден од најзначајните од црвениот тепих, иако многумина заборавија за која улога беше номинирана таа година – сè што се сеќаваат е нејзиниот фустан и незаборавното движење на нозете.

Анџелина Џоли

Фустанот беше софистициран и елегантен, но во исто време и провокативен. Анџелина Џоли го зазеде центарот на вниманието со својот изглед и остави трага во историјата на модата. Многу познати личности се обидоа да ја направат својата креација за Оскарите незаборавна, но ниедна не постигна таков ефект како Џоли, чиј фустан стана вистински моден спектакл на годината.

