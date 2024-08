Најубавата арапска принцеза јавно го остави сопругот, а сега му се обрати и на својот татко: По овие зборови богатиот шеик нема да може да ги задржи солзите

0 SHARES Сподели Твитни

Во текот на јули оваа година низ светот се прошири веста дека најубавата арапска принцеза Шаика Махра бинт Мохамед бин Рашид ал Мактум го напуштила својот сопруг преку Инстаграм.Имено, на нејзиниот профил е објавена многу директна порака со потпис „твојата поранешна сопруга“.„ Драг мажу, бидејќи ти прават друштво други, со ова го објавувам нашиот развод. Се разведувам од тебе, се разведувам од тебе и се разведувам. Се најдобро. Твојата поранешна сопруга – напиша принцезата на Инстаграм, пренесува НДТВ.Овој потег започна голема лавина, а набрзо следеа тврдењата дека нејзиниот профил е хакиран и дека пораката е лажна. Сепак, оваа објава сè уште постои на Инстаграм на принцезата еден месец подоцна.Сега објави многу емотивна порака која му ја посвети на својот татко, за кој велат дека е негов омилен. View this post on Instagram A post shared by Shaikha Mahra Mohammed Rashed Al Maktoum (@hhshmahra)„Драг татко, ти благодарам за сета твоја поддршка. Ти благодарам за љубовта. Ти благодарам што направи нова ера толку фер, само за сите. Моја целосна почит и љубов кон тебе “, напиша Махра и објави фотографија на која се гушкаaт. View this post on Instagram A post shared by M1🧿 Shaikha Mahra Bint Mohammed Bin Rashid Al Maktoum (@shaikha_mahra_bint_mohammed_)Шеиха Махра е ќерка на Мохамед бин Рашид Ал Мактум, владетел на Дубаи и премиер на ОАЕ. Се вели дека шеикот Мохамед е еден од најголемите земјопоседници во ОК, кој поседува повеќе од 40.000 хектари низ Лондон, Шкотска и Њумаркет, објави Гардијан во 2021 година.

Пронајдете не на следниве мрежи: