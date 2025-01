На големо се споделува видеото на Џо Роган, кој пред една година го предвиде пожарот кој може да избие во Лос Анџелес

0 SHARES Сподели Твитни

На интернет стана вирално видео од Џо Роган кој прави застрашувачки предвидувања за тоа како шумските пожари во Лос Анџелес имаат потенцијал да излезат од контрола.Оваа недела, најмалку пет лица ги загубија животите во разорната природна катастрофа – 2.000 објекти целосно уништени и илјадници луѓе останаа без ништо друго освен пепел низ Градот на ангелите.Комичарот Роган разговараше со својот пријател Сем Морил во епизодата од The ​​Joe Rogan Experience што се емитуваше на 19 јули 2024 година, кога ги спомна пожарите во Калифорнија.Во еден момент, Морил истакна дека маичката ја носи Роган што ја претставува противпожарната служба во Лос Анџелес, истакнувајќи дека тоа е опасна работа.Роган потоа го раскажа неверојатниот разговор што го водел со пожарникар за тоа како пожарите може шокантно да излезат од контрола.

🔥 L.A. Fires Predicted with incredible accuracy by Fireman who spoke to Joe Rogan. 👀🔥 pic.twitter.com/oO7mEudMlS— TUPACABRA (@TUPACABRA2) January 8, 2025

„Еден ден, само ќе биде вистинскиот ветер и огнот ќе започне на вистинското место и ќе изгори преку Лос Анџелес до океанот и нема ништо да направиме за тоа“, рече тој.Роган со неверување прашал дали навистина е вистина, а неименуваниот пожарникар одговорил потврдно, велејќи дека „штотуку имале среќа со ветрот“ во минатото.„Ако ветрот дува на погрешен начин, само ќе го запали ЛА и ништо не можеме да направиме за тоа“, рече тој, мислејќи на тоа како ветровите можат да дуваат жар во сувата клима во Лос Анџелес.„Овие пожари се толку големи… штом се случи, се случува на начин што е толку раширен што не можат ништо да направат“, рече тој меѓу другото.Морил потоа се согласил со Роган дека единственото решение е евакуација.



