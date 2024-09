На Русите им експлодира Сармат за време на вежбата? Сателитските снимки ги открија размерите на катастрофата во областа на космодромот

0 SHARES Сподели Твитни

Тешката интерконтинентална балистичка ракета РС-28 Сармат експлодирала според украинскиот портал Правда за време на вежба во областа на космодромот Плесецк во Мирни во областа Архангелск на северозапад од Русија!

Правда се повикува на податоците објавени на социјалната мрежа Х од страна на воениот блогер MeNMyRC, кој заклучил дека Сармат експлодирал врз основа на сателитски снимки кои покажуваат голем кратер во близина на космодромот Плесецк. Воениот блогер своите заклучоци ги заснова и на податоците од американските извидувачки авиони.

🛰️📷🚀🤯Comparison of the @planet HR satellite images from July 10 and September 21 of the ‘Yubileynaya’ launch pad at the Plesetsk Cosmodrome (62.888611, 41.759444), showing the aftermath of the failed RS-28 Sarmat superheavy intercontinental ballistic missile. https://t.co/94FxMp2203 pic.twitter.com/zmWHy2oR8o— Mark Krutov (@kromark) September 22, 2024

Големиот кратер наводно покажува дека „Сармат“ експлодирал во својот силос и на тој начин го уништил полигонот. Воен блогер тврди дека пожарот во Плесецк бил снимен од сателитите NOAA-20 и Suomi NPP кои припаѓаат на Националната управа за океани и атмосфера на Соединетите Американски Држави.

My thanks to @MT_Anderson for providing this Planet Labs imagery and allowing me to publish it with comments. As is readily apparent, the RS-28 Sarmat test was a complete failure. The missile detonated in the silo leaving a massive crater and destroying the test site. The… https://t.co/FuKIaTNFVs pic.twitter.com/AuIpQRrDLa— MeNMyRC (@MeNMyRC1) September 21, 2024

Американскиот извидувачки авион RC-135S Cobra Ball наводно ја следел сондата Сармат и не го снимил полетувањето на балистичката ракета. Воен блогер смета дека е можно проектилот да не експлодирал при лансирањето, туку експлозијата да се случила пред тоа.Правда наведува дека западните медиуми објавиле пет теститања на Сарматите, од кои четири наводно биле неуспешни. Американскиот информативен портал CNBC пишува дека најдолгиот лет на ракета Сармат траел нешто повеќе од две минути и дека ракетата во тој период поминала нешто повеќе од 35 километри.

После тоа изгубила контрола и паднала на земја. Единственото успешно лансирање на Сармат се случи на 20 април 2022 година.

Data points still coming in for the launch site and I’m beginning to think this is an ongoing fire started by the launch activities. NOAA-20 and the SUOMI NPP satellites have two detections as they cross the area in their orbits. No way to tell from this data alone if the fire… https://t.co/feEjHoTavP pic.twitter.com/h6pxRMnY6j— MeNMyRC (@MeNMyRC1) September 21, 2024

Претседателот на Руската Федерација, Владимир Путин, нареди Сарматите да бидат ставени во борбена служба во 2022 година, но тоа беше направено дури во септември 2023 година.

Cobra Ball 62-4128 as Cobra-28 is outbound from Elmendorf and returning to Offutt after its deployment to monitor the test of the Russian RS-28 Sarmat Heavy ICBM. (61-2662 should depart soon as well). The results of that test are as yet unknown, but Firms data seems to show two… pic.twitter.com/bui1y8Z7fQ— MeNMyRC (@MeNMyRC1) September 21, 2024

