Небото над Бејрут осветлено од „огромна огнена топка“ додека се слушаат силни експлозии – ракета го погоди северниот израелски град

Ова е моментот кога ракета го погодува северниот град Израел.Безбедносните камери го снимиле моментот кога делови од ракетата паднале во Хаифа, при што како последица на тоа се повредени најмалку пет лица, пренесува Телеграфи.И Хамас и Хезболах повеќепати истрелаа ракети врз Израел оваа година.Со оглед на тоа што денеска се одбележува една година од нападот на Хамас врз Израел, четири експлозии се регистрирани во Бејрут, Либан.Борбите меѓу израелските сили и либанската милитантна група Хезболах ескалираа во последните недели.Минатата недела израелската армија започна копнена операција во Либан насочена кон групата, која беше погодена во различни делови на земјата.Дописникот на Sky News од Бејрут, Џон Спаркс, рече дека „небото беше осветлено од огромна огнена топка како резултат на неколку многу силни експлозии“.למי שפספס חגיגות יום העצמאות החלו בביירות וחיל האוויר עושה בדאחיה מופעים מרהיבים … הפסקה וחוזר עוד רבע שעה pic.twitter.com/m0bwnpqv31— כל החדשות בזמן אמת (@Saher_News_24_7) October 6, 2024Footage shows the site of a rocket impact in Haifa this evening. pic.twitter.com/iBAnOvUU3p— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 6, 2024

