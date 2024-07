Неда Украден без филтри и фотошоп покажа како изгледа на плажа, никој не верува колку години има (Фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Веќе е познато дека изгледот на Неда Украден може да им парира на нејзините помлади колешки, а сега пејачката позираше во бикини и уште еднаш ги воодушеви сите со својата линија.Пејачката Неда Украден покрај бројните хитови ги воодушевува сите и со својот младешки изглед, иако годинава ќе го прослави 74-от роденден.Сега таа ги почести своите следбеници на Инстаграм со фотографија од Бока Котарска во темно сино едноделно бикини кое ја истакна нејзината фигура.“Без филтри, без ефекти! Само сонце, море и мост! Најдобрата слика од мене е мојата внука”, напишала во описот на објавата, а не недостигале коментари за нејзиниот изглед.„Убавина внатре и надвор“, „Изгледаш одлично. Вистинска дама – секогаш насмеана, весела и позитивна“, „Најубава си, не ти требаат никакви филтри“, „Дама“, „Дива“, „Честитки на твојот изглед“, напишале следбениците.Инаку, Неда е родена во Имотски и таму живеела до својата две години, а за време на воспитувањето и образованието често се селила и менувала училишта поради работата на татко и, за на крајот да се насели во Белград.73-годишната пејачка настапува од 1967 година, но со својот изглед им парира и на помладите колешки. View this post on Instagram A post shared by Neda Ukraden (@neda.ukraden)

